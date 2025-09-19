Pazzesco Dallavalle: argento nel triplo, mette paura al campione del mondo ai Mondiali di Tokyo

L'ultimo salto: 17.64. Mentre tutti aspettavano Andy Diaz nel salto triplo, Andrea Dallavalle tira fuori la gara della vita . E sfiora la medaglia d'oro, superato solo all'ultimo salto da Pedro Pichardo con 17.91. Il campione del mondo portoghese, che aveva saltato in 17.55, aveva evitato il penultimo salto per riposarsi, pensava di aver vinto visto che il suo rivale Andy Diaz aveva saltato male, in brutte condizioni fisiche, ma quando Dallavalle ha piazzato il colpo è stato costretto a sfoderare un salto da campione. Quale è, salvo poi andare di continuo davanti alle telecamere a dire: "Chi è il migliore?". La provocazione non era per Andrea, che nel frattempo festeggiava il suo argento vivissimo, ma per Diaz. Una scena brutta, che nulla però toglie alla grandissima prestazione di Dallavalle.

Andrea Dallavalle, chi è l'italiano medaglia d'argento ai Mondiali di Tokyo

Piacentino, nato il 31 ottobre 1999, ha l'atletica nel Dna. In tutti i sensi. La sua strada è tracciata sin dalla nascita. Sua madre, Maria Cristina Bobbi, è stata una valida lunghista nelle categorie giovanili, il padre Fabrizio uno sprinter mentre il fratello maggiore Lorenzo ha ottenuto la finale di triplo agli Europei juniores di Rieti 2013 e ai Mondiali Under 20 di Eugene 2014. Anche lui si indirizza subito verso questa disciplina. Appassionato di moto, questa è stata la gara top della sua carriera: ai Giochi di Tokyo e Parigi era arrivato diciannovesimo e nono, ai Mondiali di Eugene quarto, ottavo agli Europei di Roma ma secondo a quelli di Monaco. A livello Mondiale mai era stato così bravo. Stasera si è preso la scena, oltre che la medaglia (la sesta per l'Italia in questi Mondiali). Mettendo paura a un campionissimo (poco elegante) come Pichardo. E godendosi una notte magica a Tokyo con tanto di selfie finale con Matteo Berrettini.