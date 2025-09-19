Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sorpresa ai Mondiali di Tokyo: Dallavalle in lacrime per l'argento e per il selfie spunta... Berrettini

Dopo la conquista della medaglia va in scena un siparietto simpatico con il tennista: i dettagli
Sorpresa ai Mondiali di Tokyo: Dallavalle in lacrime per l'argento e per il selfie spunta... Berrettini
13 min

L’Italia festeggia un altro successo ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025, conquistando la sesta medaglia di questa edizione. Andrea Dallavalle ha brillato nel salto triplo, vincendo l'argento con un ultimo salto da 17,64. L’azzurro, che per gran parte della gara si trovava in quarta posizione, anche sempre davanti a Andy Diaz, ha compiuto un exploit decisivo all’ultimo tentativo, assicurandosi il secondo posto. A superarlo solo il fuoriclasse portoghese Pedro Pichardo, che si è aggiudicato l’oro con un impressionante 17,91, anch’esso realizzato all’ultimo salto. Il bronzo è andato al cubano Lázaro Martínez con 17,49. Delusione invece per l’altro italiano in finale, Andy Diaz, che non è andato oltre i 17,19, chiudendo fuori dal podio.

Il selfie speciale con Dallavalle e Berrettini 

A rendere ancora più speciale il momento di Dallavalle (era in lacrime) è stato l’incontro con il tennista Matteo Berrettini, presente in tribuna per sostenere gli azzurri. Al termine della gara, l’atleta si è diretto verso il pubblico per abbracciare Berrettini, in un momento di grande emozione. Il tennista, strafelice per l'argento, ha chiesto a Dallavalle un selfie, immortalando un instante di gioia e orgoglio italiano nel cuore del Giappone.  

 

 

 
 

 

