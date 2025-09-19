Sorpresa ai Mondiali di Tokyo: Dallavalle in lacrime per l'argento e per il selfie spunta... Berrettini

L’Italia festeggia un altro successo ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025, conquistando la sesta medaglia di questa edizione. Andrea Dallavalle ha brillato nel salto triplo, vincendo l'argento con un ultimo salto da 17,64. L’azzurro, che per gran parte della gara si trovava in quarta posizione, anche sempre davanti a Andy Diaz, ha compiuto un exploit decisivo all’ultimo tentativo, assicurandosi il secondo posto. A superarlo solo il fuoriclasse portoghese Pedro Pichardo, che si è aggiudicato l’oro con un impressionante 17,91, anch’esso realizzato all’ultimo salto. Il bronzo è andato al cubano Lázaro Martínez con 17,49. Delusione invece per l’altro italiano in finale, Andy Diaz, che non è andato oltre i 17,19, chiudendo fuori dal podio.