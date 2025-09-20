Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 20 settembre e come vederli in tv

Giornata intensa e ricca di emozioni per l’Italia ai Mondiali di Tokyo. Ad aprire le competizioni è stata Antonella Palmisano che, dopo lo straordinario argento conquistato nei 35 km di marcia, ha deciso di fermarsi nella prova dei 20 km: il titolo è andato alla spagnola Perez, che ha voluto dedicarlo proprio all’azzurra. Successivamente si è svolta la 20 km maschile, dove il migliore degli italiani, Francesco Fortunato, ha terminato al sedicesimo posto, mentre il Brasile ha conquistato l’oro. In mattinata cresce l’attesa per Nadia Battocletti: dopo la medaglia d’argento nei 10.000 metri, andrà a caccia di un altro piazzamento di prestigio nei 5.000. In programma anche le staffette (4x100 maschile e femminile, 4x400 femminile), tutte con la presenza delle squadre italiane.
Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma
Il programma serale di oggi. Tra parentesi gli italiani in gara.
12: Eptathlon, giavellotto (Gerevini)
12.05: Decathlon, alto
12.35: 4×400 U batterie
12.54: peso D finale
13: 4×400 D batterie (Italia)
13.25: 4×100 U batterie (Italia)
13.45: 4×100 D batterie (Italia)
14.05: giavellotto D finale
14.11: Eptathlon, 800 (Gerevini)
14.29: 5000 D finale (Battocletti)
14.55: Decathlon, 400
15.22: 800 U finale
Nella notte tra oggi e domani
2.05: Decathlon, 110 ostacoli
2.55 e 4.05: Decathlon, disco
4.35 e 5.20: Decathlon, asta
Mondiali di atletica, dove vederli in tv e in streaming
Tutte le gare sono in programma su Rai 2, Rai Sport ed Eurosport. In streaming su RaiPlay e Dazn.