Contattaci
Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 20 settembre e come vederli in tv

Altra giornata importante a Tokyo con gli occhi puntati su Nadia Battocletti: le info
Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 20 settembre e come vederli in tv© Getty Images
2 min

Giornata intensa e ricca di emozioni per l’Italia ai Mondiali di Tokyo. Ad aprire le competizioni è stata Antonella Palmisano che, dopo lo straordinario argento conquistato nei 35 km di marcia, ha deciso di fermarsi nella prova dei 20 km: il titolo è andato alla spagnola Perez, che ha voluto dedicarlo proprio all’azzurra. Successivamente si è svolta la 20 km maschile, dove il migliore degli italiani, Francesco Fortunato, ha terminato al sedicesimo posto, mentre il Brasile ha conquistato l’oro. In mattinata cresce l’attesa per Nadia Battocletti: dopo la medaglia d’argento nei 10.000 metri, andrà a caccia di un altro piazzamento di prestigio nei 5.000. In programma anche le staffette (4x100 maschile e femminile, 4x400 femminile), tutte con la presenza delle squadre italiane.

Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma

Il programma serale di oggi. Tra parentesi gli italiani in gara. 

12: Eptathlon, giavellotto (Gerevini) 

12.05: Decathlon, alto 

12.35: 4×400 U batterie 

12.54: peso D finale 

13: 4×400 D batterie (Italia) 

13.25: 4×100 U batterie (Italia) 

13.45: 4×100 D batterie (Italia) 

14.05: giavellotto D finale 

14.11: Eptathlon, 800 (Gerevini) 

14.29: 5000 D finale (Battocletti) 

14.55: Decathlon, 400 

15.22: 800 U finale 

Nella notte tra oggi e domani 

2.05: Decathlon, 110 ostacoli 

2.55 e 4.05: Decathlon, disco 

4.35 e 5.20: Decathlon, asta 

Mondiali di atletica, dove vederli in tv e in streaming

Tutte le gare sono in programma su Rai 2, Rai Sport ed Eurosport. In streaming su RaiPlay e Dazn.

