Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 20 settembre e come vederli in tv

Giornata intensa e ricca di emozioni per l’Italia ai Mondiali di Tokyo. Ad aprire le competizioni è stata Antonella Palmisano che, dopo lo straordinario argento conquistato nei 35 km di marcia, ha deciso di fermarsi nella prova dei 20 km: il titolo è andato alla spagnola Perez, che ha voluto dedicarlo proprio all’azzurra. Successivamente si è svolta la 20 km maschile, dove il migliore degli italiani, Francesco Fortunato, ha terminato al sedicesimo posto, mentre il Brasile ha conquistato l’oro. In mattinata cresce l’attesa per Nadia Battocletti: dopo la medaglia d’argento nei 10.000 metri, andrà a caccia di un altro piazzamento di prestigio nei 5.000. In programma anche le staffette (4x100 maschile e femminile, 4x400 femminile), tutte con la presenza delle squadre italiane.