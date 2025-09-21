L’atletica azzurra non tradisce più, spedizione da record a Tokyo

L’obiettivo era battere il record di Göteborg ’95, quando l’Italia vinse sei medaglie mondiali. Obiettivo raggiunto. Sette titoli iridati come mai nella storia dell’atletica azzurra e una staffetta, non quella pasticciata della 4x100, ma simbolica in un passaggio del testimone dai ‘senatori’ che tanto bene fecero nel 2021 a Tokyo portando a casa cinque storici ori ai Giochi, alle nuove leve di oggi. Le medaglie giapponesi di questi mondiali, fatta ecce