Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

L’atletica azzurra non tradisce più, spedizione da record a Tokyo

Sette medaglie, migliorato Göteborg ’95 e tanti nuovi giovani in prospettiva che possono fare le fortune degli azzurri
L’atletica azzurra non tradisce più, spedizione da record a Tokyo
Roale
1 min

L’obiettivo era battere il record di Göteborg ’95, quando l’Italia vinse sei medaglie mondiali. Obiettivo raggiunto. Sette titoli iridati come mai nella storia dell’atletica azzurra e una staffetta, non quella pasticciata della 4x100, ma simbolica in un passaggio del testimone dai ‘senatori’ che tanto bene fecero nel 2021 a Tokyo portando a casa cinque storici ori ai Giochi, alle nuove leve di oggi. Le medaglie giapponesi di questi mondiali, fatta ecce

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte