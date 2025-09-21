L’atletica azzurra non tradisce più, spedizione da record a Tokyo

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
L’obiettivo era battere il record di Göteborg ’95, quando l’Italia vinse sei medaglie mondiali. Obiettivo raggiunto. Sette titoli iridati come mai nella storia dell’atletica azzurra e una staffetta, non quella pasticciata della 4x100, ma simbolica in un passaggio del testimone dai ‘senatori’ che tanto bene fecero nel 2021 a Tokyo portando a casa cinque storici ori ai Giochi, alle nuove leve di oggi. Le medaglie giapponesi di questi mondiali, fatta ecce
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte