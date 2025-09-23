Pagelle atletica, i voti agli azzurri ai Mondiali da Battocletti a Furlani fino a Jacobs

4x100 Uomini

I due eroi olimpici di 4 anni fa sono usciti con mestizia dallo stadio che li aveva visti trionfare vincendo due stupendi ori nell’arco di 11 minuti il 1° agosto del 2021. Lo sprinter è stato eliminato in semifinale con 10”16 dopo aver superato le batterie in 10”20 con il 24° tempo tra i qualificati. Il 9”80 del record europeo nella finale olimpica è un lontano ricordo. Era arrivato a Tokyo con una sola gara sui 100 corsa a giugno a Turku con un modestissimo 10”30. Tamberi è andato in pedana con il cuore ma non poteva aspettarsi miracoli: in qualificazione si è fermato a 2,16, in linea con le sue misure della stagione. La 4x100 (Desalu, Jacobs, Patta e Melluzzo), la prima senza Tortu, è rimasta fuori dalla finale con 38”52 nella batteria che ha visto il giallo del primo cambio in cui Jacobs ha rischiato di finire a terra e il sudafricano mancare il passaggio del testimone.

Novanta azzurri e 7 medaglie

Dei 90 azzurri in gara sono state 7 le medaglie conquistate, di cui una d’oro con Mattia Furlani nel lungo. Due anni fa nella rassegna iridata di Budapest furono 4 con l’oro di Tamberi nell’alto, gli argenti con Fabbri (peso) e la 4x100 dietro gli Usa, più il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia con una squadra di 78 elementi. All’Olimpiade di Parigi lo scorso anno (82 atleti) le medaglie furono 3 (argento di Battocletti nei 10.000 e i bronzi di Andy Diaz nel triplo e di Mattia Furlani nel lungo. A Parigi ci furono anche 5 quarti posti).