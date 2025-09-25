Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Iapichino, la delusione ai Mondiali e il rapporto con il papà coach: "Bisogna andare avanti"

In lacrime a Tokyo dopo essere rimasta fuori dalla finale del salto in lungo, la 23enne azzurra figlia d'arte ha fatto un bilancio della sua stagione: cos'ha detto
Iapichino, la delusione ai Mondiali e il rapporto con il papà coach: "Bisogna andare avanti"© EPA
2 min

ROMA - La delusione è ancora grande, ma Larissa Iapichino prova a pensare positivo e a guardare avanti dopo i Mondiali di atletica a Tokyo, dove non ha trattenuto le lacrime quando, al termine delle qualificazioni, è rimasta fuori dalla finale del salto in lungo.

 

 

Le parole di Iapichino sulle lacrime ai Mondiali e sul papà coach

L'azzurra, che in questa stagione ha centrato il secondo successo (in due stagioni consecutive) in Diamond League, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport':  "La sera stessa stavo pensando già che rimuginare su quanto accaduto non sarebbe servito a molto. Bisogna andare avanti; il passato non si può cambiare. È stata una brutta gara. Ma questo non cancella il bellissimo anno che ho fatto", ha detto la 23enne figlia d'arte (la madre è l'ex lunghista e triplista Fiona May mentre l'ex astista e multiplista Gianni Iapichino è il padre). E anche del papà coach ha parlato Larissa: "È molto dispiaciuto. Anche lui ci mette anima e cuore. Ma piangersi addosso non serve a molto".

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

