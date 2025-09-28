Furlani a Verissimo: "Ora bisogna abbassare la testa". Pronto a seguire il consiglio della mamma

Mattia Furlani, le emozioni della vittoria

"Tanta emozione, è sempre stato il mio sogno - ha spiegato Furlani a Silvia Toffanin - Ho detto "abbiamo vinto" perché anche se è uno sport indivuale c'è dietro un lavoro di squadra e mi sono creato un team bellissimo intorno. Ci siamo riusciti". Ha poi parlato della sua famiglia: "Ho seguito le orme dei miei genitori e di mia sorella Erika mentre mio fratello è calciatore. È stato normale seguire le loro orme. Vengo da una famiglia sportiva". E ancora: "I miei genitori mi hanno cresciuto con valori sportivi ma anche con quelli dell'educazione. Li amo alla follia". La madre Khaty, entrata in studio, ha poi rivelato che "Mattia è sempre stato un bambino autonomo, determinato, cocciuto. A cinque anni già voleva diventare un atleta perché seguiva le gare della sorella". E non ha nascosto le difficoltà, soprattutto quando tutta la famiglia si è spostata da Roma a Rieti per seguire la carriera sportiva di Erika, medaglia d'argento ai Mondiali allievi 2013 e campionessa italiana assoluta nel 2017: "Non è stato semplice, ci sono state tante difficoltà però alla fine si riescono sempre a superare", ha raccontato.

Mattia Furlani e la fidanzata Giulia Colonna

Mattia Furlani è fidanzato con Giulia Colonna, che a Verissimo ha mandato un videomessaggio d'amore alla sua dolce metà. Classe 2005, lei è un'altra promessa dell'atletica leggera. "Parliamo la stessa lingua", ha confidato Furlani. Questa relazione è approvata anche da mamma Khaty: "Ho detto a Mattia che non troverà un'altra bellissima ragazza come Giulia". Mattia ha spiegato inoltre che è stato subito compreso da Giulia, con la quale porta avanti una relazione a distanza visto che lei vive a Roma e lui ancora a Rieti, a circa un'ora e mezza di lontananza. Con grande umiltà, Mattia ha poi menzionato i prossimi obiettivi: "Adesso è il momento di abbassare la testa e tornare a lavorare per la nuova stagione". L'intervista è finita con un saggio consiglio di Khaty: "Bisogna avere pazienza e imparare a godersi il viaggio. Prendere tutto con leggerezza". E dato il forte legame tra mamma e figlio, siamo sicuri che Furlani non esiterà a seguirlo con piacere.