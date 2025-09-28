Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Furlani a Verissimo: "Ora bisogna abbassare la testa". Pronto a seguire il consiglio della mamma

Prima volta nello studio di Silvia Toffanin per il giovane campione, che si è raccontato tra vita professionale e privata. Presente anche la madre Khaty
Furlani a Verissimo: "Ora bisogna abbassare la testa". Pronto a seguire il consiglio della mamma
4 min

Mattia Furlani a Verissimo, per raccontare i suoi recenti successi nell'atletica ma anche per condividere sogni e obiettivi futuri. Senza dimenticare il supporto della sua incredibile famiglia, tanto che ad un certo punto è entrata in studio mamma Khaty, senegalese arrivata in Italia a sedici anni per seguire il padre diplomatico, che gli ha trasmesso la passione per lo sport. Un passione che l'ha poi unita anche a Marcello, il padre di Furlani, ex saltatore in alto. I due sono legati da ben trentonno anni.

Mattia Furlani, le emozioni della vittoria

"Tanta emozione, è sempre stato il mio sogno - ha spiegato Furlani a Silvia Toffanin - Ho detto "abbiamo vinto" perché anche se è uno sport indivuale c'è dietro un lavoro di squadra e mi sono creato un team bellissimo intorno. Ci siamo riusciti". Ha poi parlato della sua famiglia: "Ho seguito le orme dei miei genitori e di mia sorella Erika mentre mio fratello è calciatore. È stato normale seguire le loro orme. Vengo da una famiglia sportiva". E ancora: "I miei genitori mi hanno cresciuto con valori sportivi ma anche con quelli dell'educazione. Li amo alla follia". La madre Khaty, entrata in studio, ha poi rivelato che "Mattia è sempre stato un bambino autonomo, determinato, cocciuto. A cinque anni già voleva diventare un atleta perché seguiva le gare della sorella". E non ha nascosto le difficoltà, soprattutto quando tutta la famiglia si è spostata da Roma a Rieti per seguire la carriera sportiva di Erika, medaglia d'argento ai Mondiali allievi 2013 e campionessa italiana assoluta nel 2017: "Non è stato semplice, ci sono state tante difficoltà però alla fine si riescono sempre a superare", ha raccontato.

Mattia Furlani e la fidanzata Giulia Colonna

Mattia Furlani è fidanzato con Giulia Colonna, che a Verissimo ha mandato un videomessaggio d'amore alla sua dolce metà. Classe 2005, lei è un'altra promessa dell'atletica leggera. "Parliamo la stessa lingua", ha confidato Furlani. Questa relazione è approvata anche da mamma Khaty: "Ho detto a Mattia che non troverà un'altra bellissima ragazza come Giulia". Mattia ha spiegato inoltre che è stato subito compreso da Giulia, con la quale porta avanti una relazione a distanza visto che lei vive a Roma e lui ancora a Rieti, a circa un'ora e mezza di lontananza. Con grande umiltà, Mattia ha poi menzionato i prossimi obiettivi: "Adesso è il momento di abbassare la testa e tornare a lavorare per la nuova stagione". L'intervista è finita con un saggio consiglio di Khaty: "Bisogna avere pazienza e imparare a godersi il viaggio. Prendere tutto con leggerezza". E dato il forte legame tra mamma e figlio, siamo sicuri che Furlani non esiterà a seguirlo con piacere.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Da non perdere

Furlani, messaggio alla RomaFurlani, gesto per la sorella incinta