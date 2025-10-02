Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Palmisano: "La marcia merita rispetto"

L'argento al recente Mondiale e campionessa olimpica nel 2021 si sfoga dopo la svista federale
Christian Marchetti
1 min

L'intervista arriva dopo le telefonate del ministro dello Sport Andrea Abodi ("Mi ha fatto piacere, perché ha sottolineato che tutte le medaglie sono uguali") e del d.t. Antonio La Torre ("Si è scusato, ma gli ho comunque fatto presente che non mi sono sentita riconosciuta"). Più tardi esce la locandina pubblicitaria degli Europei di Birmingham 2026 in versione italiana ridisegnat

