Mezza maratona di Roma, trionfo degli atleti keniani

Il Kenya trionfa nella seconda edizione della Wizz Air Rome Half Marathon , la Mezza Maratona di Roma Capitale organizzata da RomaOstia e da RCS Sports & Events. Tra gli uomini si impone in volata Simon Maywa , che con il tempo di 59'44", batte i connazionali Vincent Kimaiyo (59'45") e Kaliplus Lomwai (59'56"). Tra le donne trionfa Regina Cheptoo (Kenya) in 1h08.26, che sconfigge le altre due atlete keniote Milicent Jelimo (1h08'37") e Gladys Cherop (1h09'22").

La soddisfazione di Sofiia Yaremchuk

Migliori italiani Lorenzo Martelli, quttordicesimo al traguardo nella gara maschile e Sofiia Yaremchuk, che ha chiuso con il sesto tempo. "Sempre una grande emozione correre a casa, a Roma. Bellissimo percorso, bellissima giornata. Sono molto soddisfatta, quest'anno ho corso due minuti più forte rispetto all'anno scorso, anche se in questo periodo non sono in gran forma. Questa gara è un bel punto di partenza".