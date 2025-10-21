Corriere dello Sport.it
Tamberi torna ad allenarsi: "Voglio dimostrare a chi parla troppo presto che ho tanto da raccontare"

Dopo il flop ai Mondiali di Tokyo, il campione olimpico azzurro riparte con grinta e determinazione. L'obiettivo è riprendersi e puntare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028
2 min
Atletica

Dopo settimane di silenzio e riflessione, Gianmarco Tamberi è tornato in pista. Il campione olimpico dell'alto ha ripreso ufficialmente gli allenamenti con un obiettivo chiaro: trasformare la delusione dei Mondiali di Tokyo, chiusi prematuramente con un salto fermo a 2.21 metri, in nuova energia. Un risultato amaro per chi, solo quattro anni fa, aveva toccato il cielo con l'oro olimpico. "Mi dispiace, le sensazioni erano buone ma il risultato è stato pietoso", aveva ammesso a caldo. Un'ammissione sincera, figlia della consapevolezza che anche i campioni devono sapersi rialzare dopo le cadute.

Un nuovo inizio verso Los Angeles 2028

Tamberi si è concesso vere vacanze. In un post pubblicato sui social ha spiegato di non essersi mai fermato: "È il primo giorno ufficiale della nuova preparazione. Quest'anno non ho avuto bisogno di staccare, l'amaro in bocca era troppo grande". E ancora, con il suo consueto spirito combattivo: "Le delusioni si affrontano a muso duro, non si evitano. Non vedevo l'ora di ricominciare già la sera stessa del mondiale, per dimostrare a me stesso e a chi parla troppo presto che questa storia ha ancora tanto da raccontare. Si apre un nuovo capitolo, chi è abbastanza pazzo da crederci quanto me?".  A 33 anni Gimbo guarda avanti, pronto a reinventarsi ancora una volta. Nel mirino ci sono già le Olimpiadi di Los Angeles 2028, nuovo traguardo di una carriera già strepitosa. 

