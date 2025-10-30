Maratona di New York 2025: ecco dove e quando vederla in tv
Le strade della Grande Mela sono pronte a riempirsi ancora una volta di emozioni, sudore e storie da raccontare. Domenica 2 novembre va in scena la 54ª edizione della Maratona di New York, ultimo appuntamento del calendario 2025 delle World Marathon Majors e simbolo assoluto del running mondiale. Un evento globale, che quest'anno sarà ancora più accessibile agli appassionati: DAZN tasmetterà la gara in diretta attraverso i canali Eurosport, portando nelle case degli spettatori un concentrato unico di sport e adrenalina.
Oltre 50.000 runner e 2.600 italiani: la Grande Mela diventa un palcoscenico mondiale
Saranno più di 50.000 i partecipanti provenienti da oltre 130 Paesi, con una presenza significativa anche dall'Italia: 2.600 runner azzurri saranno al via, pronti a vivere un momento da sogno lungo i cinque storici distretti della città, dal Verrazzano Bridge fino alla magia del traguardo nel cuore di Central Park. La gara femminile scatterà alle 14:35 italiane, seguita dalla prova maschile alle 15:05, per un pomeriggio di spettacolo puro. A rappresentare l'Italia tra i professionisti ci sarà ancora una volta Davide Meucci, campione europeo 2014, alla sua quarta partecipazione alla maratona newyorkese. L'appuntamento è su DAZN tramite i canali Eurosport, per vivere una delle giornate più emozionanti dell'anno.