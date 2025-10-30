Le strade della Grande Mela sono pronte a riempirsi ancora una volta di emozioni, sudore e storie da raccontare. Domenica 2 novembre va in scena la 54ª edizione della Maratona di New York, ultimo appuntamento del calendario 2025 delle World Marathon Majors e simbolo assoluto del running mondiale. Un evento globale, che quest'anno sarà ancora più accessibile agli appassionati: DAZN tasmetterà la gara in diretta attraverso i canali Eurosport, portando nelle case degli spettatori un concentrato unico di sport e adrenalina.