Invictus: l'astro nascente Benedetti testimonial del Premio letterario-sportivo  

Per il quarto anno consecutivo, alla “Nuvola di Fuksas” di Roma, in occasione di Più Libri più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, si è svolta la presentazione del Premio Letterario Sportivo Invictus, ideato e realizzato dalla casa editrice Lab DFG, la cui la settima edizione è in programma il 9 settembre 2026 a Cisterna di Latina, sede permanente della consegna dei premi ai cinque autori finalisti scelti dalla giuria. Alla presentazione, davanti a un centinaio di studenti delle scuole superiori di Roma, hanno raccontato le loro storie di vita tre testimonial del premio: il pugile, già campione europeo, Emanuele Blandamura, l’astro nascente dell’atletica Benedetta Benedetti e l’azzurra paralimpica del nuoto Domiziana Mecenate, tutti grandi protagonisti dello sport che incarnano in pieno lo spirito dell’invictus. A lanciare la prossima edizione, insieme all’ideatore del premio Giovanni Di Giorgi, c’erano l’ambassador del Premio Luca Pancalli, l’on. Marco Perissa, grande appassionato di sport da sempre vicino al premio, Juri Morico, Presidente Opes e membro di Giunta del CONI. La finale della settima edizione si terrà il 9 settembre 2026 e, come da tradizione, avrà luogo presso la corte del Palazzo Caetani a Cisterna di Latina, sede storica del Premio, anticipata mercoledì 8 con l’assegnazione delle menzioni speciali ExtraInvictus al Castello Caetani di Sermoneta.