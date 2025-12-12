Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Dosso si schiera con Jacobs: “Lo capisco”. L’intervista esclusiva© ANSA

Dosso si schiera con Jacobs: “Lo capisco”. L’intervista esclusiva

L’atleta azzurra riceve il premio intitolato a Pietro Mennea e parla anche del suo collega: “Cercava sostegno…”
Christian Marchetti
1 min

Zaynab Dosso stringe il premio intitolato a Pietro Mennea, «l’atleta che mi ha sempre ispirata». Al microfono cita anche quella frase tanto amata dalla Freccia del Sud: «La fatica non è mai sprecata, soffri o sogni». Nel grande Circolo dei Sottufficiali della Marina Militare, dove si è celebrata la consegna del riconoscimento indetto dal Panathlon Roma, tante luci di Natale da far brillare tutta Roma Nord. E “Za” sorride come se avesse r

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS