Europei di cross, Battocletti si conferma regina. Oro Italia anche nella staffetta mista!
LAGOA (PORTOGALLO) - Nadia Battocletti non smette di stupire. Agli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo, la campionessa azzurra bissa il successo del 2024 e vince ancora il titolo continentale. La trentina piazza l'allungo decisivo ai 5 km, lasciando sul posto le dirette concorrenti e concludendo la sua prova con il tempo di 24'52". Alle sue spalle (indietro di ben 15 secondi) la britannica Megan Keith, seconda classificata. Medaglia di bronzo alla turca Yasemin Can (25'13").
Europei di cross 2025, Italia d'oro anche nella staffetta mista
Il Portogallo si tinge d'azzurro anche nella staffetta mista. La squadra azzurra torna, dopo un solo anno, sul gradino più alto del podio davanti a Portogallo e Gran Bretagna: decisive le prove di Pietro Arese, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni e Sebastiano Parolini.