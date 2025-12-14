Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Europei di cross, Battocletti si conferma regina. Oro Italia anche nella staffetta mista!© Getty Images for European Athletics

Europei di cross, Battocletti si conferma regina. Oro Italia anche nella staffetta mista!

A Lagoa, in Portogallo, l'azzurra ripete il trionfo del 2024 e vince il titolo continentale con il tempo di 24'52", distaccando di 15 secondi la britannica Keith. Festa anche per Sabbatini, Parolini, Zenoni e Arese
TagsEuropei cross 2025battocletti

LAGOA (PORTOGALLO) - Nadia Battocletti non smette di stupire. Agli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo, la campionessa azzurra bissa il successo del 2024 e vince ancora il titolo continentale. La trentina piazza l'allungo decisivo ai 5 km, lasciando sul posto le dirette concorrenti e concludendo la sua prova con il tempo di 24'52". Alle sue spalle (indietro di ben 15 secondi) la britannica Megan Keith, seconda classificata. Medaglia di bronzo alla turca Yasemin Can (25'13").

Europei di cross 2025, Italia d'oro anche nella staffetta mista

Il Portogallo si tinge d'azzurro anche nella staffetta mista. La squadra azzurra torna, dopo un solo anno, sul gradino più alto del podio davanti a Portogallo e Gran Bretagna: decisive le prove di Pietro Arese, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni e Sebastiano Parolini.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

