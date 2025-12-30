Oscar dell'atletica italiana, Furlani e Battocletti vincono di nuovo 

Solo conferme e altri premi per i volti più belli e vincenti del movimento azzurro. Il lunghista Mattia Furlani e la mezzofondista Nadia Battocletti hanno conquistato i riconoscimenti principali negli Oscar di 'Atleta dell'anno' della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) per la seconda stagione consecutiva. Il mix tra i voti espressi da un panel di esperti e le preferenze del pubblico sui social dell'Atletica Italiana ha incoronato i due atleti-simbolo del 2025, protagonisti di dodici mesi memorabili. Furlani è stato due volte campione del mondo del lungo (indoor a Nanchino e outdoor a Tokyo), nonché argento europeo indoor; Battocletti, invece, è finita due volte sul podio mondiale a Tokyo (argento nei 10.000, bronzo nei 5000) ed è stata campionessa d'Europa nei 10 km su strada e nel cross. La trentina chiuderà domani la sua stagione a Bolzano, nei 5 km della BOclassic Alto Adige. Assegnati anche gli altri premi.