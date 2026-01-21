Così Jacobs torna al passato: perché ha scelto di lavorare col suo vecchio allenatore

Riecco Jacobs e Camossi

Raggiunto telefonicamente, il presidente Mei conferma di questi contatti raggiunti «lavorando lontano dai riflettori» e chiarisce meglio i contorni. «Almeno fino ad aprile - dice - Marcell dovrà restare negli Stati Uniti e sarà raggiunto per un breve periodo, forse una settimana, da Camossi». Questi continuerà parallelamente a rivestire l’incarico di responsabile federale del settore salti, «un ruolo per il quale non sarà sostituito. Potrà benissimo occuparsi di entrambe le cose». Ancora da definire la sede italiana degli allenamenti del campione al suo ritorno a maggio, «ma potrebbe essere Roma». Roma e lo stadio “Paolo Rosi” all’Acqua Acetosa sono sempre stati il quartier generale del duo. «Ho sentito entrambe, ho raccolto le difficoltà dell’atleta e insieme abbiamo pensato che questa potesse essere la soluzione. Tecnico e allenatore avevano già parlato ai Mondiali di Tokyo; queste cose non finiscono mai. Il divorzio? Da quanto ne so, non c’è stato nessun problema e, qualora si fosse verificato, le persone intelligenti cambiano idea». Chiude Jacobs: «Sono felice di tornare a lavorare con Paolo. Insieme abbiamo scritto una grande pagina dello sport italiano, insieme crediamo di poterne scrivere altre».