Così Jacobs torna al passato: perché ha scelto di lavorare col suo vecchio allenatore
Marcell Jacobs torna a lavorare col tecnico Paolo Camossi e l’atletica italiana si divide tra tifosissimi e beninformati. I primi aspettano la “reunion” un po’ come se fosse un concerto di Simon e Garfunkel; gli altri guardano la cosa con curiosità, considerando che il divorzio di due stagioni fa sarebbe stato brusco. La curiosità è dovuta anche dal fatto che l’annuncio ufficiale sia nientemeno del presidente della Federatletica, Stefano Mei, il quale recentemente, con il bicampione olimpico a caccia quest’anno del quarto titolo continentale della carriera, aveva dato vita a un faticoso botta e risposta a mezzo stampa. Non solo: parliamo sempre del Marcell Jacobs che aveva pronunciato frasi sibilline su un possibile ritiro al termine degli ultimi Mondiali.
Jacobs e Camossi si ritrovano
E invece, parola dello stesso Jacobs, «le ripartenze fanno parte della mia vita, non solo sportiva». Ancora: «È un nuovo inizio e siamo tutti fiduciosi. Oggi il nostro orizzonte è Los Angeles 2028. Augurateci in bocca al lupo».
Il colpo di scena arrivò quando la premiata ditta Jacobs & Camossi si spaccò dopo aver collezionato un discreto numero di medaglie tra Olimpiadi e Mondiali ed Europei indoor e outdoor. La famiglia Jacobs si trasferì in Florida, per via degli allenamenti di Marcell con il tecnico Rana Reider e il resto della combriccola sponsorizzata Puma. Sotto la gestione Reider, e prima che il coach decidesse di legarsi ulteriormente alla squadra cinese di velocità anche quella sotto i suoi ordini, sono arrivati due titoli agli Europei di Roma, un quinto posto in una finale olimpica da leggenda, ma anche incertezze e un 2025 in cui il 31enne sprinter gardesano si è sentito troppo lontano dagli altri.
Riecco Jacobs e Camossi
Raggiunto telefonicamente, il presidente Mei conferma di questi contatti raggiunti «lavorando lontano dai riflettori» e chiarisce meglio i contorni. «Almeno fino ad aprile - dice - Marcell dovrà restare negli Stati Uniti e sarà raggiunto per un breve periodo, forse una settimana, da Camossi». Questi continuerà parallelamente a rivestire l’incarico di responsabile federale del settore salti, «un ruolo per il quale non sarà sostituito. Potrà benissimo occuparsi di entrambe le cose». Ancora da definire la sede italiana degli allenamenti del campione al suo ritorno a maggio, «ma potrebbe essere Roma». Roma e lo stadio “Paolo Rosi” all’Acqua Acetosa sono sempre stati il quartier generale del duo. «Ho sentito entrambe, ho raccolto le difficoltà dell’atleta e insieme abbiamo pensato che questa potesse essere la soluzione. Tecnico e allenatore avevano già parlato ai Mondiali di Tokyo; queste cose non finiscono mai. Il divorzio? Da quanto ne so, non c’è stato nessun problema e, qualora si fosse verificato, le persone intelligenti cambiano idea». Chiude Jacobs: «Sono felice di tornare a lavorare con Paolo. Insieme abbiamo scritto una grande pagina dello sport italiano, insieme crediamo di poterne scrivere altre».
