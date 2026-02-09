Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Milano, Piazza dei Mestieri corre al fianco dei giovani: ecco l'iniziativa

Milano, Piazza dei Mestieri corre al fianco dei giovani: ecco l'iniziativa

La Fondazione parteciperà alla maratona insieme alle ragazze e ai ragazzi, promuovendo crescita professionale e crescita personale
2 min
La Fondazione Piazza dei Mestieri ETS nasce con la missione di creare opportunità concrete di crescita, formazione e inserimento nel mondo del lavoro per i giovani, soprattutto per coloro che vivono forme di fragilità, rischio di esclusione sociale o dispersione scolastica. Utilizzare lo sport come veicolo per trasmettere messaggi positivi, di crescita e di realizzazione: questo è lo scopo della Fondazione, che parteciperà alla Milano Marathon del 12 aprile, correndo al fianco dei giovani per sostenerli nel loro percorso di crescita personale e professionale. Ogni giorno Piazza dei Mestieri accompagna ragazze e ragazzi, spesso in situazioni di fragilità, offrendo formazione, orientamento al lavoro e opportunità concrete di inserimento professionale. Il lavoro può essere uno strumento fondamentale di inclusione, dignità e futuro. Con questa campagna di raccolta fondi si prova a trasformare ogni chilometro corso in un passo verso il futuro dei giovani: le donazioni raccolte contribuiranno a sostenere i progetti educativi e formativi della Fondazione Piazza dei Mestieri ETS, aiutandola a continuare a costruire percorsi di autonomia, competenze e speranza. Sostenere questa corsa significa investire nei talenti, nelle passioni e nelle possibilità delle nuove generazioni. Insieme si può fare la differenza, un passo alla volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS