Milano, Piazza dei Mestieri corre al fianco dei giovani: ecco l'iniziativa

La Fondazione Piazza dei Mestieri ETS nasce con la missione di creare opportunità concrete di crescita, formazione e inserimento nel mondo del lavoro per i giovani, soprattutto per coloro che vivono forme di fragilità, rischio di esclusione sociale o dispersione scolastica. Utilizzare lo sport come veicolo per trasmettere messaggi positivi, di crescita e di realizzazione: questo è lo scopo della Fondazione, che parteciperà alla Milano Marathon del 12 aprile, correndo al fianco dei giovani per sostenerli nel loro percorso di crescita personale e professionale. Ogni giorno Piazza dei Mestieri accompagna ragazze e ragazzi, spesso in situazioni di fragilità, offrendo formazione, orientamento al lavoro e opportunità concrete di inserimento professionale. Il lavoro può essere uno strumento fondamentale di inclusione, dignità e futuro. Con questa campagna di raccolta fondi si prova a trasformare ogni chilometro corso in un passo verso il futuro dei giovani: le donazioni raccolte contribuiranno a sostenere i progetti educativi e formativi della Fondazione Piazza dei Mestieri ETS, aiutandola a continuare a costruire percorsi di autonomia, competenze e speranza. Sostenere questa corsa significa investire nei talenti, nelle passioni e nelle possibilità delle nuove generazioni. Insieme si può fare la differenza, un passo alla volta.

