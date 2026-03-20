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Andy Diaz da sogno: è oro nel salto triplo, si conferma campione ai Mondiali in Polonia!© Getty Images

Andy Diaz da sogno: è oro nel salto triplo, si conferma campione ai Mondiali in Polonia!

Secondo titolo mondiale indoor consecutivo battendo la concorrenza del giamaicano Jordan Scott e dell'algerino Yasser Mohammed Triki
1 min

Andy Diaz Hernandez da urlo. L'Italo-cubano ha conquistato l'oro nel salto triplo maschile ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia, riconfermandosi così come campione. Per l’Italia si tratta della prima medaglia nella rassegna, arrivata già al primo giorno di gare.

Andy Diaz si riconferma campione nel salto triplo

Ad Andy Diaz è basta la misura ottenuta al primo salto, dove ha chiuso con un 17.47 che è bastato a superare tutti gli avversari. Per Diaz è il secondo titolo mondiale indoor consecutivo. Secondo il giamaicano Jordan Scott, terzo l'algerino Yasser Mohammed Triki. Settimo l'altro azzurro Andrea Dallavalle. "Siamo un'Italia vincente. Antonelli ha vinto nella Formula Uno, Sinner ad Indian Wells. L'atletica non poteva essere da meno...", le sue parole dopo la straordinaria gara.

 

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