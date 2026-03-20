Andy Diaz da sogno: è oro nel salto triplo, si conferma campione ai Mondiali in Polonia!

Andy Diaz si riconferma campione nel salto triplo

Ad Andy Diaz è basta la misura ottenuta al primo salto, dove ha chiuso con un 17.47 che è bastato a superare tutti gli avversari. Per Diaz è il secondo titolo mondiale indoor consecutivo. Secondo il giamaicano Jordan Scott, terzo l'algerino Yasser Mohammed Triki. Settimo l'altro azzurro Andrea Dallavalle. "Siamo un'Italia vincente. Antonelli ha vinto nella Formula Uno, Sinner ad Indian Wells. L'atletica non poteva essere da meno...", le sue parole dopo la straordinaria gara.