Onorato, intervista esclusiva: "Maratona, il modello Roma"

La città che faceva e disfaceva mentre smarcava le sue difficoltà adesso ha un percorso chiaro davanti a sé: quello dei grandi eventi che attivano un modello, dove investimenti, ricadute sociali e sviluppo del territorio vanno finalmente d’accordo. Ecco perché la maratona di Roma, la kermesse che domani coinvolgerà più di 60 mila persone nel museo a cielo aperto più suggestivo del mondo, diventa già simbolo del cambiamento. &la