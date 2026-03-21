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sabato 21 marzo 2026
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Onorato, intervista esclusiva: "Maratona, il modello Roma"

L’assessore racconta i progetti della città e le sfide per il futuro. Ieri ha inaugurato l’Expo Village con il sindaco Gualtieri
Giorgio Marota
1 min

La città che faceva e disfaceva mentre smarcava le sue difficoltà adesso ha un percorso chiaro davanti a sé: quello dei grandi eventi che attivano un modello, dove investimenti, ricadute sociali e sviluppo del territorio vanno finalmente d’accordo. Ecco perché la maratona di Roma, la kermesse che domani coinvolgerà più di 60 mila persone nel museo a cielo aperto più suggestivo del mondo, diventa già simbolo del cambiamento. &la

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