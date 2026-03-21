Mondiali indoor, infinita Battocletti: è medaglia d'oro nei 3000 metri!

Battocletti fa centro nel debutto 'al coperto'

Era la sua prima partecipazione a una manifestazione iridata 'al coperto', per questo il successo di Nadia Battocletti assume ancor più valore. La campionessa trentina non partiva tra le favorite, ma ha messo in atto una tattica da manuale, tenendo il passo delle lepri e togliendosi così dalla bagarre che via via si scatenava alle sue spalle, prima di scatenarsi nel finale. In particolare, negli ultimi due giri, la ormai quasi 26enne ha cambiato marcia e con un finale irresistibile si è presa la medaglia d'oro davanti alle statunitensi Mackay e Hull, sul podio, ed alle favoritissime Baweke e Hailu.