Mondiali indoor, fulmine Dosso: è ancora oro per l'Italia!

Giornata strepitosa per l'Italia dell'Atletica Leggera in gara in Polonia per i Mondiali indoor . Sono le donne a trascinare la spedizione azzurra in testa al medagliere, aggiungendo al trionfo di Andy Diaz nel lungo, quelli di Nadia Battocletti nei 3000 e di Zaynab Dosso nei 60 metri .

Dosso, trionfo in 7 secondi netti

A chiudere la splendida giornata dell'Italia è stata proprio la classe '99, che dopo il titolo europeo e l'argento mondiale dello scorso anno ha stupito nella finale dei 60 metri donne, chiudendo in 7 secondi netti, precedendo le statunitensi Sears e Alfred, campionessa olimpica, che hanno chiuso entrambe a 7.03. Una vittoria di grande spessore per Dosso, che si merita la ribalta e che lancia l'Italia nell'olimpo mondiale.