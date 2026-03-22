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Furlani da urlo, che argento nel salto in lungo ai Mondiali di atletica!© Getty Images

Furlani da urlo, che argento nel salto in lungo ai Mondiali di atletica!

Show dell'atleta italiano che in Polonia si piazza secondo alle spalle del portoghese Baldè con la misura di 8.39 metri
2 min

L'azzurro Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d'argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Torun in Polonia con la misura di 8.39 metri. Oro al portoghese Gerardo Baldè in 8.46. Bronzo al bulgaro Bozhidar Sarabuyukov.

La gioia di Furlani: "Sono state settimane difficili"

"Sono state settimane non facili per me. Sono stato poco bene e ho passato una notte terribile, vomitando due volte. Difendere il titolo era il mio obiettivo. Peccato, ogni gara ha la sua storia. Sicuramente se avessi fatto meglio nella staccata e nella chiusura nel salto dell'argento sarei arrivato a quota 8.50. Lavoro per centrare queste misure e sono pronto. Sognare non costa nulla, nella stagione all'aperto vedremo". Così, a Sky Sport, Mattia Furlani dopo il secondo posto ai Mondiali indoor di Torun. L'azzurro ha saltato 8.39, eguagliando il suo personale ma punta sempre a battere il record italiano, che detiene Andrew Howe con la misura di 8.47.

Spettacolo Italia, chiude terza nel medagliere!

"Record di tre ori e record di cinque medaglie per l'Italia ai Mondiali indoor di atletica di Torun. Miglior piazzamento di sempre nel medagliere per gli azzurri, che si piazzano al terzo posto. Si chiude un'edizione memorabile in Polonia". Così la Fidal al termine della kermesse iridata.

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