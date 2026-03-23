Leonardo Fabbri e lo sfogo dopo i Mondiali: "Troppi insulti. Non mi diverto più"

Fabbri, gli insulti ed il messaggio social

Fabbri ribadisce che "dopo una gara importante andata male è facile giudicare, è facile parlare. Ma quello che resta dentro, quello che si prova davvero, è molto più complesso". Gli insulti lo hanno colpito "non tanto a me, perché in qualche modo ci sono abituato, ma alla mia famiglia". "Dopo Parigi ho sbagliato, sì. Me ne prendo la responsabilità. Ma ci sono stati anche altri fattori. E da lì qualcosa si è rotto. Da quel momento non riesco più a vivere le gare come prima - scrive ancora l'azzurro - Non riesco a divertirmi, a essere leggero, a esprimermi come faccio in allenamento o nelle gare 'normali'. Dopo ogni gara c'è sempre qualcuno pronto a dire che sono un coglione, che valgo solo nelle gare della 'parrocchia' ... La verità è che sto passando un momento difficile. Un buco nero che non mi permette di essere sereno, né felice".

Fabbri e il futuro

Ma Fabbri non ha nessuna intenzione di mollare: "Il mio mental coach è una persona straordinaria, e insieme stiamo facendo un lavoro incredibile. E sinceramente, mi sono stancato di sentire giudizi anche su questo - prosegue - Non ho mai cercato compassione. Le critiche, quelle vere, mi hanno sempre fatto crescere. Ma quello che è successo dopo Parigi è qualcosa di diverso. Scrivo questo per far riflettere chi commenta, chi giudica senza sapere".