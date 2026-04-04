Roma sogna i Mondiali di atletica: ufficiale la candidatura per il 2029-2031
Roma torna a inseguire un grande sogno internazionale. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha ufficialmente trasmesso a World Athletics la candidatura della Capitale per ospitare i Campionati del Mondo del 2029 o del 2031. Il progetto, come sottolineato nel comunicato federale, ha già ricevuto il via libera del Governo. Determinante il supporto istituzionale, con il Ministro dello Sport Andrea Abodi che ha firmato una lettera di sostegno inserita nel dossier ufficiale. Ora si entra nella fase decisiva: c’è tempo fino al 5 agosto per presentare tutta la documentazione richiesta, comprese le garanzie sulla sostenibilità economica dell’evento. La scelta finale da parte di World Athletics è prevista per il mese di settembre.
La felicità di Nadia Battocletti
L’Italia ha ospitato una sola volta i Mondiali di atletica, proprio a Roma nel 1987 allo Stadio Olimpico. Un precedente storico che alimenta le speranze di riportare la rassegna iridata nella Capitale. A spingere per questa candidatura anche gli atleti azzurri. Tra questi Nadia Battocletti, che dopo aver migliorato il record italiano nei 10 km su strada a Lille ha commentato: “Sarebbe una grandissima occasione per tutta la nostra generazione. Ci auguriamo davvero che l’evento venga assegnato all’Italia”.