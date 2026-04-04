Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 6 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma sogna i Mondiali di atletica: ufficiale la candidatura per il 2029-2031© EPA

Roma sogna i Mondiali di atletica: ufficiale la candidatura per il 2029-2031

La FIDAL presenta il dossier a World Athletics con il sostegno del Governo. Decisione attesa a settembre
1 min

Roma torna a inseguire un grande sogno internazionale. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha ufficialmente trasmesso a World Athletics la candidatura della Capitale per ospitare i Campionati del Mondo del 2029 o del 2031. Il progetto, come sottolineato nel comunicato federale, ha già ricevuto il via libera del Governo. Determinante il supporto istituzionale, con il Ministro dello Sport Andrea Abodi che ha firmato una lettera di sostegno inserita nel dossier ufficiale. Ora si entra nella fase decisiva: c’è tempo fino al 5 agosto per presentare tutta la documentazione richiesta, comprese le garanzie sulla sostenibilità economica dell’evento. La scelta finale da parte di World Athletics è prevista per il mese di settembre.

La felicità di Nadia Battocletti

L’Italia ha ospitato una sola volta i Mondiali di atletica, proprio a Roma nel 1987 allo Stadio Olimpico. Un precedente storico che alimenta le speranze di riportare la rassegna iridata nella Capitale. A spingere per questa candidatura anche gli atleti azzurri. Tra questi Nadia Battocletti, che dopo aver migliorato il record italiano nei 10 km su strada a Lille ha commentato: “Sarebbe una grandissima occasione per tutta la nostra generazione. Ci auguriamo davvero che l’evento venga assegnato all’Italia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Da non perdere

Il VO₂max dell'orologio scende?Antonelli risponde sull'Italia fuori dal Mondiale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS