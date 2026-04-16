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giovedì 16 aprile 2026
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Furlani punta Europei e Golden Gala: "Con la testa non hai limiti"  

Il giovane e già plurimedagliato lunghista azzurro si racconta alla vigilia della nuova stagione
Gianluca Scarlata
1 min
TagsfurlaniGolden Gala

Crescere, superare i limiti. Spingersi oltre per conquistare quei centimetri che fanno la differenza per la vittoria. Ma lui sa come fare. Lo sguardo al futuro e gli occhi sul presente. Mattia Furlani sta compiendo i passi giusti per costruire il proprio cammino. Mezzi fisici pazzeschi e una testa fuori dal comune per un ragazzo di 21 anni. Te ne rendi subito conto quando ci parli: Mattia sa già cosa fare e anche come fare. In queste ultime due stagioni è cresci

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