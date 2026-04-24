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Battocletti: "Regalerò ancora emozioni. Vi dico i miei segreti"© EPA

Battocletti: "Regalerò ancora emozioni. Vi dico i miei segreti"

L’azzurra plurimedagliata (12 podi tra pista, strada e cross) parla dei suoi risultati e non solo...
Gianluca Scarlata
1 min
TagsbattoclettiAtletica

Nel firmamento delle stelle mondiali la sua luce brilla in maniera vigorosa. Il suo talento innato si sposa perfettamente con una grande forza interiore. Un carattere calmo, ma deciso, con lo sguardo sempre al futuro e una capacità di rendere tutto semplice. Un’atleta versatile, una grande combattente in pista, disponibile e gentile fuori. E poi quel sorriso che trasmette gioia. Ne ha tante di qualità Nadia Battocletti, che continua a sgretolare record ed è messagge

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