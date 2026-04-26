La Maratona di Londra cambia la storia: Sawe vince e scende per la prima volta sotto le due ore, record pazzesco

LONDRA (Regno Unito) - Staordinaria impresa del keniano Sebastian Sawe , che abbatte il muro delle due ore nella maratona. Il fondista africano ha vinto la TCS London Marathon con il tempo di 1h59'30" , nuovo record mondiale nella distanza. Sotto le due ore anche il secondo classificato, l'etiope Yomif Kejelcha, con il tempo di 1h59'41", al debutto sulla distanza dei 42 chilometri e 195 metri. Terzo l'ugandese Jacob Kiplimo in 2h00'28". In 2h02'59" chiude quinto il campione olimpico e mondiale Tamirat Tola. Il miglior europeo è l'irlandese Peter Lynch, nono con il record nazionale di 2h06'08".

La classifica maschile

1. Sabastian Sawe (KEN) 1:59'30"

2. Yomif Kejelcha (ETH) 1:59'41"

3. Jacob Kiplimo (UGA) 2:00'28"

4. Amos Kipruto (KEN) 2:01'39"

5. Tamirat Tola (ETH) 2:02'59"

6. Deresa Geleta (ETH) 2:03'23"

7. Addisu Gobena (ETH) 2:05'23"

8. Geoffrey Kamworor (KEN) 2:05'38"

9. Peter Lynch (IRL) 2:06'08"

10. Mahamed Mahamed (GBR) 2:06'14"

Record del mondo anche tra le donne

Primato del mondo anche nella gara femminile grazie all'etiope Tigst Assefa, che ha difeso con successo il suo titolo a Londra, migliorando il suo stesso record mondiale con il tempo di 2h15'41". Gara entusiasmante con il terzetto delle migliori, Assefa assieme alle keniane Hellen Obiri e Joyciline Jepkosgei, che ha dominato la scena e composto il podio con Obiri seconda con il personale di 2h15'53" (prima volta a Londra) e Jepkosgei terza in 2h15'55". La migliore delle europee è la scozzese Eilish McColgan, settima in 2h24'51". Nelle gare wheelchair vince per l'ottava volta a Londra (la sesta consecutiva) lo svizzero Marcel Hug in 1h24'12" davanti al cinese Luo Xingchuan (1h28'45") e al britannico David Weir (1h29'23") e tra le donne si riconferma anche l'altra elvetica Catherine DeBrunner (al quarto successo sul Tamigi in 1h38'29") che si aggiudica una maratona incerta fino alla fine con la statunitense Tatyana McFadden seconda in 1h38'33" e un altro podio svizzero con Manuela Schar in 1h35'57".