Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Immenso Schwazer, record italiano: ma chi lo ripaga delle 3 Olimpiadi che gli hanno fatto perdere?© LAPRESSE

Immenso Schwazer, record italiano: ma chi lo ripaga delle 3 Olimpiadi che gli hanno fatto perdere?

A 41 anni, l'olimpionico ha stabilito il nuovo primato nella maratona di marcia (42,195 km). Una nuova dimostrazione della sua grandezza, alla faccia della persecuzione di cui è stato bersaglio per 8 anni, nonostante fosse innocente
Xavier Jacobelli
1 min
TagsAtleticaSchwazer
Più forte dell'ingiustizia che gli ha fatto perdere tre Olimpiadi e del tempo che passa, a 41 anni Alex Schwazer ha stabilito il nuovo record italiano nella maratona di marcia, vincendo i campionati tedeschi di specialità che l'hanno visto coprire i 42,195 km della competizione in 3 ore 01' 55". A Francoforte, l'olimpionico di Pechino ha letteralmente stracciato gli avversari e ha superato di quasi due minuti il precedente prim

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS