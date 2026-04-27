Immenso Schwazer, record italiano: ma chi lo ripaga delle 3 Olimpiadi che gli hanno fatto perdere?

A 41 anni, l'olimpionico ha stabilito il nuovo primato nella maratona di marcia (42,195 km). Una nuova dimostrazione della sua grandezza, alla faccia della persecuzione di cui è stato bersaglio per 8 anni, nonostante fosse innocente

Più forte dell'ingiustizia che gli ha fatto perdere tre Olimpiadi e del tempo che passa, a 41 anni Alex Schwazer ha stabilito il nuovo record italiano nella maratona di marcia, vincendo i campionati tedeschi di specialità che l'hanno visto coprire i 42,195 km della competizione in 3 ore 01' 55". A Francoforte, l'olimpionico di Pechino ha letteralmente stracciato gli avversari e ha superato di quasi due minuti il precedente prim