Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Anche Vettel ha tagliato il traguardo della Maratona di Londra: il suo tempo è ottimo© Formula 1

Anche Vettel ha tagliato il traguardo della Maratona di Londra: il suo tempo è ottimo

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha partecipato alla corsa, vinta da Sawe con un record storico
2 min
TagsvettelMaratonaLondra

LONDRA (Regno Unito) - Dai 300 chilometri orari della Formula 1 ai 21 di media, al massimo, della maratona: anche Sebastian Vettel, ex pilota della Ferrari e quattro volte campione del mondo di Formula 1 con la Red Bull, ha partecipato alla Maratona di Londra, che ieri ha riscritto la storia della distanza con il record del mondo realizzato dal keniano Sabastian Sawe in 1h59'30". Vettel, che il 3 luglio compirà 39 anni, ha chiuso la gara in 2 ore, 59 minuti e 8 secondi, restando sotto il muro delle tre ore.

 

Vettel e la sua raccolta fondi

L'ex pilota della Ferrari ha passato l'intermedio di metà distanza in un'ora, 29 minuti e 18 secondi, tenendo un ritmo pressoché identico nella seconda parte dei 42,195 chilometri della corsa, chiudendo al 3094° posto totale in classifica. Oltre che per spirito agonistico, Vettel ha corso la Maratona di Londra con la volontà di raccogliere fondi per la Brain & Spine Foundation e per il Grand Prix Trust: la prima è un'associazione che sostiene le persone affette da problemi neurologici, il secondo, invece, porta aiuto finanziario, medico e sociale al personale delle squadre di Formula 1 in difficoltà.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Da non perdere

Per la prima volta sotto le 2 oreLa Maratona di Londra cambia la storia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS