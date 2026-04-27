Anche Vettel ha tagliato il traguardo della Maratona di Londra: il suo tempo è ottimo
LONDRA (Regno Unito) - Dai 300 chilometri orari della Formula 1 ai 21 di media, al massimo, della maratona: anche Sebastian Vettel, ex pilota della Ferrari e quattro volte campione del mondo di Formula 1 con la Red Bull, ha partecipato alla Maratona di Londra, che ieri ha riscritto la storia della distanza con il record del mondo realizzato dal keniano Sabastian Sawe in 1h59'30". Vettel, che il 3 luglio compirà 39 anni, ha chiuso la gara in 2 ore, 59 minuti e 8 secondi, restando sotto il muro delle tre ore.
Vettel e la sua raccolta fondi
L'ex pilota della Ferrari ha passato l'intermedio di metà distanza in un'ora, 29 minuti e 18 secondi, tenendo un ritmo pressoché identico nella seconda parte dei 42,195 chilometri della corsa, chiudendo al 3094° posto totale in classifica. Oltre che per spirito agonistico, Vettel ha corso la Maratona di Londra con la volontà di raccogliere fondi per la Brain & Spine Foundation e per il Grand Prix Trust: la prima è un'associazione che sostiene le persone affette da problemi neurologici, il secondo, invece, porta aiuto finanziario, medico e sociale al personale delle squadre di Formula 1 in difficoltà.