Anche Vettel ha tagliato il traguardo della Maratona di Londra: il suo tempo è ottimo

LONDRA (Regno Unito) - Dai 300 chilometri orari della Formula 1 ai 21 di media, al massimo, della maratona: anche Sebastian Vettel , ex pilota della Ferrari e quattro volte campione del mondo di Formula 1 con la Red Bull, ha partecipato alla Maratona di Londra , che ieri ha riscritto la storia della distanza con il record del mondo realizzato dal keniano Sabastian Sawe in 1h59'30". Vettel, che il 3 luglio compirà 39 anni, ha chiuso la gara in 2 ore, 59 minuti e 8 secondi , restando sotto il muro delle tre ore.

Vettel e la sua raccolta fondi

L'ex pilota della Ferrari ha passato l'intermedio di metà distanza in un'ora, 29 minuti e 18 secondi, tenendo un ritmo pressoché identico nella seconda parte dei 42,195 chilometri della corsa, chiudendo al 3094° posto totale in classifica. Oltre che per spirito agonistico, Vettel ha corso la Maratona di Londra con la volontà di raccogliere fondi per la Brain & Spine Foundation e per il Grand Prix Trust: la prima è un'associazione che sostiene le persone affette da problemi neurologici, il secondo, invece, porta aiuto finanziario, medico e sociale al personale delle squadre di Formula 1 in difficoltà.