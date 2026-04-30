ChiaTRI, una festa tra gara e natura

Domani è il giorno del ChiaTRI 2026 . Triathlon Sprint, Olimpico e Medio per un Primo Maggio tra dune incontaminate, strade panoramiche e acque cristalline. L a competizione si svolgerà nella cornice del litorale di Chia, a pochi chilometri da Cagliari. Dalla velocità della distanza Sprint (750m nuoto, 20km bici, 5km corsa), alla solidità dell’Olimpico (1,5km nuoto, 40km bici, 10km corsa), fino alla prova regina: il Medio , con i suoi 1,9 km di nuoto, 88 km di ciclismo e la mezza maratona finale . Si comincia - dall’acqua - alle 9.15, poi gli atleti saliranno in sella per affrontare un percorso ciclistico senza eguali. Il tracciato accarezza baie leggendarie come quella di Tuerredda, inerpicandosi poi verso l’interno in direzione Teulada. La fatica troverà infine il suo premio nella frazione podistica: un percorso immerso tra le dune bianche e lo specchio della laguna, dove il soffio del vento e il volo dei fenicotteri rosa accompagneranno i partecipanti fino al traguardo nel cuore del Chia Laguna Resort.

I favoriti

La distanza media promette spettacolo. Sono diversi gli atleti pronti a contendersi il podio e a migliorare i tempi fatti segnare dai dominatori dell’edizione 2024: Luca Barbagallo, in 4:31’04”, e Sara Sandrini, in 4:51’15”. Marco Corti (Zerotrenta Triathlon), Omar Gessa (Atletica Pula Tri) e l’outsider Jules Mignon, su tutti. Occhi puntati anche su Marco Podda (CF CostaOvest), già presente al ChiaTRI nel 2024, e atleta che conosce bene le dinamiche del tracciato sardo. In campo femminile la gara si annuncia equilibrata e la sfida sembra riservata a un terzetto di atlete: Elisa Carli (Team Star SSD), Alessandra Ambrosio (Canottieri Napoli) e Carlotta Ghislanzoni (Swatt Tri Club). Possibile sorpresa l’austriaca Michaela Wolf. Pronostici apertissimi anche nelle competizioni su distanza olimpica e sprint: in entrambe gli atleti sardi cercheranno di far valere il “fattore campo” contro partecipanti provenienti da tutta Italia e non solo.

Programma

Oggi (30 aprile 2026): ritiro pacco gara al Conference Center del Chia Laguna Resort dalle ore 15 alle ore 18. Domani: dalle 7.00 alle 8.30 sarà possibile ritirare il pacco gara al Conference Center del Chia Laguna Resort. Alle ore 9.15 al via la partenza Femminile per ChiaTRI Medio e alle 9.18 la partenza maschile del Medio. Alle 10.00 e 10.03 partenza femminile e poi maschile dell’Olimpico; a seguire (10.05 e 10.08) partenza femminile e maschile per la distanza Sprint. Al termine di ogni distanza Pasta Party. Premiazione alle ore 14.30 nella Piazza degli Ulivi del Chia Laguna Resort per Olimpico e Sprint mentre alle 17.30 premiazione del Medio.