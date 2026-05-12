Andy Diaz ha ancora fame e salta nel futuro: "È solo l'inizio, voglio vincere ancora"

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Ha scelto l’Italia per essere il migliore, arrivare il più in alto possibile (più in lungo in questo caso). La sua storia è particolare e affascinante, il nostro Paese l’ha accolto a braccia aperte e ora se lo coccola. Andy Diaz, 31enne triplista, vuole continuare a stupire più di quanto già non abbia fatto. Bronzo all’Olimpiade di Parigi (con 17.64), al suo esordio con la
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