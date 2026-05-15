Maratona Bullismo 2026: la “Piazza del Rispetto” apre ai giovani

Roma, 14 maggio 2026 - Il 20 e 21 maggio Piazza Mastai si trasformerà nella “Piazza del Rispetto” , un grande spazio aperto di incontro, ascolto e partecipazione dedicato a giovani, famiglie e scuole. Torna la Maratona Bullismo, evento nazionale promosso dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, in collaborazione con Adnkronos. Per due giorni il cuore di Roma ospiterà attività sportive, incontri istituzionali, testimonianze di grandi campioni e momenti di confronto, pensati per avvicinare i ragazzi a temi spesso difficili da affrontare e per creare uno spazio libero da giudizi e stigma, in cui fragilità e difficoltà possano trasformarsi in consapevolezza, crescita e forza.

Le istituzioni e i partner

Numerosi i soggetti istituzionali coinvolti, tra cui Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Tra le realtà presenti figurano, inoltre, l’UNICEF Italia, il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), la Direzione Centrale della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, l’FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), l’ANFP (Associazione Nazionale Funzionari di Polizia), l’ANP (Associazione Nazionale Presidi), la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), l’ISS (Istituto Sport e Sociale) a testimonianza di un impegno corale e trasversale contro ogni forma di violenza, discriminazione ed esclusione.

Le attività

Accanto al confronto istituzionale, Piazza Mastai diventerà anche un luogo di esperienze concrete e partecipazione attiva per le nuove generazioni. L’Agenzia Spaziale Italiana sarà presente con uno stand dotato di stampante 3D, offrendo ai giovani un’opportunità di avvicinamento ai processi di produzione dei materiali utilizzati nello spazio e ai temi della ricerca, dell’innovazione e del futuro. L’Esercito Italiano animerà l’area con due stand, un mezzo blindato e attività sportive dimostrative. Tra queste, sarà allestita una pedana dedicata alle esercitazioni di difesa personale. La Polizia Postale interverrà quotidianamente dal palco con incontri dedicati alla sicurezza online e all’uso consapevole della rete, mentre l’Arma dei Carabinieri sarà presente con materiali informativi rivolti a studenti e famiglie.