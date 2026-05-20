Jacobs torna in pista e chiude al terzo posto al meeting di Savona: "Si è riacceso il fuoco"

"Sono felice di essere tornato in Italia. Si è riacceso il fuoco che si era spento". Marcell Jacobs ha concluso in terza posizione la finale dei 100 metri al meeting di Savona. Il corridore azzurro ha fatto registrare il tempo di 10"01 in condizioni di vento oltre il consentito (+2.7). Jacobs ha chiuso alle spalle del britannico Romell Glave (9"88), e del colombiano Ronal Longa (9"98).

Jacobs, obiettivo Europei

"Sono contentissimo di essere tornato a correre in Italia - ha detto Jacobs al termine della gara -. Essere uscito integro da queste due gare é già importante. Il tempo non era l'obiettivo di oggi, abbiamo visto che dobbiamo sistemare qualcosa soprattutto nel finale, ma fino ad agosto c'è tempo". L'obiettivo dichiarato è trovare la dorma giusta per i prossimi Europei che si svolgeranno a Birmingham.

Jacobs e il rapporto con Camossi

"Con Paolo Camossi va benissimo, da quando abbiamo ricominciato a collaborare ho ritrovato il fuoco dentro - ha aggiunto Jacobs - L'oro europeo? Non c'é due senza tre... La programmazione prevede di gareggiare tanto, poi avrò il Golden Gala e altre gare ancora da decidere. Ma l'obiettivo é lavorare gareggiando".