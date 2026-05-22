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Jacobs: "Non ci sono dubbi, il mio grande obiettivo è l'Europeo. Sul ritiro..."

Le parole dello Sprinter azzurro a margine dell'inaugurazione delle nuove strutture del suo 'Sports Center' a Desenzano del Garda: i dettagli
3 min
TagsJacobs

DESENZANO DEL GARDA - "Questa è una stagione transitoria, non c'è un grandissimo appuntamento. Arrivo comunque da due vittorie di fila all'Europeo, vincere il terzo (nei 100 metri, ndr) sarebbe qualcosa di grandioso". Così Marcell Jacobs a margine dell'inaugurazione delle nuove strutture del 'Jacobs Sports Center' a Desenzano del Garda.

Jacobs: "Il grande obiettivo è l'Europeo"

Il campione azzurro svela poi quelli che sono i piani per il futuro a brevissimo termine: "L'obiettivo quest'anno è gareggiare tanto e il più possibile" sottolinea Marcell che poi aggiunge: "A Savona ho sbagliato in entrambe le gare ma ammetto di essere contento perché innanzitutto ci sono arrivato in salute e ho concluso la gara senza problemi, poi perché i pezzi del puzzle ci sono ma non mi voglio mettere fretta. Voglio lavorare nel modo giusto, ritrovare il feeling con la tecnica di corsa e gli aggiustamenti fatti negli ultimi mesi. Poi il grande obiettivo è sicuramente l'Europeo".

"Il 2025 mi ha segnato, sul ritiro vi dico che..."

"La mia carriera - ammette Jacobs - è sempre stata di alti e bassi. L'ultimo anno mi ha segnato particolarmente, in modo negativo mentre lo vivevo, ma poi quando ho realizzato che non è la vita sportiva a decidere la mia felicità ho fatto uno switch. Da quel momento tutto è cambiato: mi sono ritrovato con il mio allenatore, il mettersi insieme a lavorare e l'aver iniziato a gareggiare di nuovo".

Sul 2025: "Per me l'anno scorso sarebbe stato facilissimo mollare tutto e dire basta smetto, io il mio l'ho vinto - ha proseguito lo sprinter azzurro -. Eppure non l'ho voluto fare, in primis non volevo mollare così, volevo continuare a dimostrare che se continui a lavorare puoi dimostrare ancora tante cose".

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