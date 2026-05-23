Tegola Furlani: c'è lesione, salta il Golden Gala e punta gli Europei

"Lesione di primo grado al bicipite femorale destro". Dice questo il bollettino medico di Mattia Furlani , uscito in barella durante il meeting di Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League disputata in Cina. L'atleta delle Fiamme Oro si è infortunato durante il quarto salto quando in classifica, in quel momento, era terzo. "Nelle prossime ore rientrerà in Italia insieme alla mamma e coach Khaty Seck per ulteriori accertamenti", si legge ancora nel comunicato diramato dalla Fidal. Dunque, Furlani sarà costretto a saltare il Golden Gala del 4 giugno e punterà a recuperare in tempo per gli Europei di Birmingham ad agosto.

L'infortunio di Furlani

La tegola per il campione azzurro di salto in lungo è arrivata una settimana dopo l'exploit di Xeqiao, quando nella prima tappa della Diamond League ha fatto segnare il record personale. Come detto, poco prima dell'infortunio era al terzo posto grazie all'8,28 del terzo tentativo in cui aveva nettamente migliorato la misura dei primi due, 8,07 e 8,13. L'uscita di scena dell'italiano, portato via in barella, ha lasciato strada libera al greco Miltiadis Tentoglou (8,46), che ha preceduto il giamaicano Tajay Gayle (8,32), il bulgaro Saraboyukov (8,29) e lo stesso Furlani, comunque quarto.