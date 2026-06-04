Diaz domina il triplo al Golden Gala: 17.59 metri e dedica alla nonna Milagros 

Andy Diaz superstar al Golden Gala, evento di atletica leggera in scena stasera all'Olimpico di Roma. Il campione azzurro del triplo, come aveva promesso , non ha sbagliato e si è preso la medaglia d'oro con un salto di 17.59 metri (-0.1) al quinto tentativo su sei, firmando il primato europeo stagionale . La gara non è mai stata in discussione. Andy, già al pronti via, al debutto stagionale all'aperto, aveva messo un'ipoteca sulla vittoria arrivando a 17.58 metri (+1.1 ma con oltre 50 centimetri lasciati all'asse di battuta) e centrando la migliore prestazione personale della stagione, poi ritoccata in meglio. Al secondo posto si è piazzato il giamaicano Jordan Scott (17.33 metri all'ultimo salto), che il mese scorso aveva ottenuto la migliore prestazione mondiale stagionale arrivando a 17.66 metri. Terzo posto per l'altro giamaicano, Jaydon Hibbert , che non è andato oltre 17.02 metri. Per Diaz è il terzo successo al Golden Gala, solo il siepista Alessandro Lambruschini ne ha vinti altrettanti.

Diaz e la dedica per la nonna

Il successo al Golden Gala è un altro capitolo di una storia straordinaria, fatta di talento e riconoscenza. Il cubano naturalizzato italiano, oggi tra i migliori al mondo nella specialità, ha dedicato questo successo alla nonna Milagros, presente a Roma. Intanto, il resto della famiglia rimasta a Cuba continua ad affrontare difficoltà quotidiane. Andy, da quando si è trasferito in Italia, non ha mai smesso di sostenere i suoi cari economicamente, trasformando ogni vittoria in un aiuto concreto. Arrivato nel nostro Paese nel 2021, Diaz ha scalato rapidamente le gerarchie mondiali: bronzo olimpico a Parigi 2024, due titoli mondiali indoor consecutivi (2025 e 2026) e un record italiano che vuole migliorare.

Sogno Los Angeles

Il Golden Gala rappresenta un altro tassello di questa ascesa, ma la sua mente guarda già lontano. Il sogno più grande resta il record del mondo. Diaz ne parla sempre con convinzione e ambizione: lo vuole, lo sente alla sua portata e non nasconde l’obiettivo di inseguirlo. Ma l’orizzonte vero è Los Angeles 2028. Lì, ai prossimi Giochi Olimpici, vuole salire sul gradino più alto del podio e sorprendere tutti con la medaglia d’oro al collo.