Non era scontato fare meglio di Kovacs e Crouser, i due statunitensi sbarcati a Roma per confermarsi i più forti del circuito. Non solo Diaz brilla all'Olimpico. Leonardo Fabbri, infatti, atleta dell'Aeronautica Militare, ha vinto la gara di getto del peso del Golden Gala. L’azzurro ha regalato una prestazione di alto livello, dato che al terzo lancio, quando era seto, ha centrato la misura di 22.14 metri balzando al primo posto, da dove non si è più mosso. Al secondo posto si è piazzato lo statunitense Kovacs con 21.87 metri, mentre il campione olimpico Ryan Crouser ha chiuso terzo con 21.50 metri. Buona la prestazione dell'altro azzurro, Weir, che con 21.13 metri ha ottenuto il settimo posto. Fabbri si conferma così uno dei grandi protagonisti della serata romana, confermando il suo ottimo momento di forma davanti al pubblico dell’Olimpico.