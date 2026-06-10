Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Andy Diaz, il 17,59 non basta a Oslo: secondo posto nella tappa norvegese della Diamond League

Il triplista azzurro eguaglia il primato stagionale che gli era valso il successo al Golden Gala di Roma, ma chiude dietro al giamaicano Scott: tutti i dettagli
2 min
TagsDiazDiamond Leagueatletica leggera

OSLO (NORVEGIA) - Il 17,59 che era valso a Andy Diaz il successo nel 'Golden Gala Pietro Mennea' di Roma (con dedica alla nonna Milagros) non basta a Oslo, dove il 30enne triplista azzurro eguaglia il suo fresco primato stagionale ma deve accontentarsi del secondo posto nella sesta tappa della Wanda Diamond League.

Diamond League, Diaz secondo a Oslo

La misura ottenuta con vento nullo non è sufficiente al campione del mondo indoor per vincere i Bislett Games. In una gara condizionata dalla brezza a tratti eccessiva, a imporsi con 17,66 ventoso (+2.6 m/s) è infatti il giamaicano Jordan Scott, mentre il miglior risultato regolare è il 16,96 del caraibico, che era stato battuto da Diaz sei giorni fa all'Olimpico. Terzo l'algerino Yasser Triki con 17,43 ventoso (+2.4) e un miglior salto legale di 17,32, ha invece rinunciato alla vigilia l'iridato portoghese Pedro Pichardo.

 

 

L'azzurro eguaglia il 17,59 del Golden Gala

Diaz, portacolori delle Fiamme Gialle apre con il salto più lungo della sua serata a 17,59 lasciando quindici centimetri in battuta, poi atterra più lontano ma è nullo di sei centimetri. Nel terzo tentativo non gli riesce la chiusura, finendo in piedi sulla sabbia con 25 centimetri regalati alla pedana, stesso margine lasciato al quarto dove ottiene 17,31 (+0.5). Dopo aver rinunciato al quinto, nella finale a tre conclude con un altro nullo (sette centimetri).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Da non perdere

Diaz domina il triplo al Golden GalaL'intervista esclusiva a Diaz

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS