Schwazer, oro a Pechino nel 2008 poi 14 anni di squalifiche e ricorsi

La Nada sospende Schwazer

A ufficializzare la notizia è stata ieri la Nada (Agenzia nazionale antidoping tedesca) che ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Alex, risultato positivo all’Epo (come alla vigilia dei Giochi di Londra 2012, quando l’atleta, sospeso per 3 anni e 9 mesi, ammise le sue responsabilità). L’agenzia tedesca ha riscontrato in entrambi i campioni di urine e sangue tracce di eritropoietina (Epo) e ha trasmesso la documentazione alla magistratura ordinaria perché anche in Germania, come in Italia, il doping è reato e prevede pene severe. L’atleta è stato subito sospeso. Non rinuncerà alle controanalisi, ma allo stesso tempo ha dichiarato che eviterà nuove battaglie legali. Come fu quella all’indomani della seconda positività arrivata nel 2016 per la presenza nelle urine di metaboliti di testosterone a seguito del prelievo effettuato a Racines all’alba del 1° gennaio, ma i cui risultati furono divulgati mesi dopo dal laboratorio Wada di Colonia e solo dopo una complessa rianalisi con l’uso di apparecchiature innovative. I sospetti legati all’andamento del passaporto biologico dell’atleta già prima di Londra 2012, avevano suggerito all’allora agenzia antidoping della Federatletica mondiale di attenzionare l’altoatesino. Il risultato fu l’esclusione dai Giochi di Rio, ribadita anche nel ricorso in extremis al tribunale arbitrale dello sport. Allora si gridò al complotto, alla manipolazione delle provette che anni di indagini anche con l’intervento dei RIS su campioni ematici di centinaia di marciatori richiesti da magistrati ostinati ad andare fino in fondo, di processi nelle aule di giustizia di Bolzano, di ricorsi alle più alte Corti di giustizia europea hanno mai dimostrato. Per questo stupisce l’ennesima accusa verso un sistema ritenuto inaffidabile e persecutorio «verso un atleta che troppa gente non voleva fosse così forte», reiterata ieri dallo storico avvocato Brandstatter. Giudizio al quale sono in molti ad associarsi, Sandro Donati in primis. Stupiscono e preoccupano le tesi persecutorie rilanciate, le stesse che in passato hanno fatto proseliti anche tra personalità istituzionali del mondo dello sport e non solo. Se nel 2016 qualcuno poteva anche nutrire dubbi legittimi, poi evaporati nelle sedi giudiziarie, perché l’atleta era ancora agonisticamente competitivo, se non altro dal punto di vista anagrafico, chi mai oggi avrebbe potuto trarre vantaggio nel mettere definitivamente a riposo un ex campione di 41 anni? Tra un mese saranno trascorsi 14 anni dalla prima positività, una querelle che ha spaccato l’Italia tra innocentisti e colpevolisti. C’è solo da sperare ora che questa brutta pagina dello sport italiano sia davvero l’ultima. A giudicare dai commenti social di molti azzurri, la speranza sembra essere condivisa da molti.