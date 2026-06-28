Diamond League, Jacobs terzo nei 100 metri a Parigi: trionfo Bromell, secondo Lyles

PARIGI (FRANCIA) - Un ottimo Marcell Jacobs ottiene il terzo posto nei 100 metri nel meeting internazionale della Diamond League di Parigi - giunto alla sua ottava tappa - con l'incoraggiante tempo di 9"96. Per l'azzurro, campione olimpico a Tokyo nel 2020, è la miglior prestazione stagionale e un viatico di tutto rispetto in vista degli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. La vittoria è andata a sorpresa all'americano Trayvon Bromell che in ottava corsia ha corso in 9"91, battendo il grande favorito e campione olimpico in carica, l'americano Noah Lyles, in 9"92.