Diamond League, Jacobs terzo nei 100 metri a Parigi: trionfo Bromell, secondo Lyles
PARIGI (FRANCIA) - Un ottimo Marcell Jacobs ottiene il terzo posto nei 100 metri nel meeting internazionale della Diamond League di Parigi - giunto alla sua ottava tappa - con l'incoraggiante tempo di 9"96. Per l'azzurro, campione olimpico a Tokyo nel 2020, è la miglior prestazione stagionale e un viatico di tutto rispetto in vista degli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. La vittoria è andata a sorpresa all'americano Trayvon Bromell che in ottava corsia ha corso in 9"91, battendo il grande favorito e campione olimpico in carica, l'americano Noah Lyles, in 9"92.
Sorride anche la 4x100 mista azzurra
Domenica parigina da ricordare anche per la 4x100 mista, nuova specialità olimpica a partire dai Giochi di Los Angeles 2028: nella gara valida per la Diamond League, gli azzurri Filippo Randazzo, Alessia Pavese, Lorenzo Ianes (al debutto in Nazionale) e Gloria Hooper chiudono al terzo posto con il tempo di 41"04 dietro Germania (40"75) e Francia (40"99).