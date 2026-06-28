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domenica 28 giugno 2026
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Diamond League, Jacobs terzo nei 100 metri a Parigi: trionfo Bromell, secondo Lyles

Marcell chiude sul podio l'ottavo appuntamento del meeting internazionale con il tempo di 9.96: è la sua miglior prestazione stagionale in vista degli Europei di Birmingham
2 min
TagsDiamond League 2026JacobsParigi

PARIGI (FRANCIA) - Un ottimo Marcell Jacobs ottiene il terzo posto nei 100 metri nel meeting internazionale della Diamond League di Parigi - giunto alla sua ottava tappa - con l'incoraggiante tempo di 9"96. Per l'azzurro, campione olimpico a Tokyo nel 2020, è la miglior prestazione stagionale e un viatico di tutto rispetto in vista degli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. La vittoria è andata a sorpresa all'americano Trayvon Bromell che in ottava corsia ha corso in 9"91, battendo il grande favorito e campione olimpico in carica, l'americano Noah Lyles, in 9"92.

Sorride anche la 4x100 mista azzurra

Domenica parigina da ricordare anche per la 4x100 mista, nuova specialità olimpica a partire dai Giochi di Los Angeles 2028: nella gara valida per la Diamond League, gli azzurri Filippo Randazzo, Alessia Pavese, Lorenzo Ianes (al debutto in Nazionale) e Gloria Hooper chiudono al terzo posto con il tempo di 41"04 dietro Germania (40"75) e Francia (40"99).

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