EISENSTADT (Austria) - Un fantastico Marcell Jacobs conferma i progressi delle scorse settimane e ottiene un fantastico 9"84 sui 100 metri nelle batterie del ' Raiffeisen Austrian Open ', a Eisenstadt, in Austria, meeting valido per il Continental Tour Silver. Il grande risultato dell'azzurro, che alle 21.52 è atteso dalla finale, non è però omologabile per il vento favorevole di +2,3 metri al secondo , leggermente sopra il limite dei 2 metri previsti dal regolamento internazionale. Jacobs, nella sua batteria, ha preceduto gli austriaci Markus Fuchs, secondo in 10"30, e Lukas Pullnig, terzo in 10"41. Grande attesa a questo punto per la finale, che vedrà l'ex campione olimpico italiano affrontare il britannico Romell Glave , che si è qualificato con il tempo di 9"88 (+3,0 di vento) , il tedesco Owen Ansah , in finale con 9"93 (+3,1) , e il sudafricano Wayde Van Niekerk , che ha corso la batteria in 9"95 (+3,1) .

Tortu secondo sui 200

Jacobs, in questa stagione, viene dal 9"96 del 28 giugno a Parigi e dal 9"99 del 4 giugno al Golden Gala. Il debutto nel 2026 del 31enne d'origine statunitense era stato a Savona, il 20 maggio, dove aveva corso due volte i 100 metri in 10"11 e 10"01. Esordio stagionale a Eisenstadt invece per Filippo Tortu, rientrato dopo l’infortunio di gennaio e che ha chiuso i 200 metri in 20”68, secondo dietro al tedesco Joshua Hartmann, che si è imposto con il tempo di 20”33 e un vento favorevole di +3,3. Il 28enne azzurro, pur autore di un tempo non eccezionale, si lascia alle spalle due avversari temibili come il canadese Brendon Rodney, oro nella 4x100 ai Giochi di Parigi, terzo in 20”71, e il britannico Nethaneel Mitchell-Blake, quarto in 20”75.