Jacobs e il tempo da record, la reazione di Tamberi in diretta dice tutto

Ha fatto clamore in tutto il mondo il 9"67 sui 100 metri di Marcell Jacobs, pur aiutato da un vento irregolare di +4,1 metri al secondo ieri sera in Austria. L'impresa del bicampione olimpico azzurro nel meeting di Eisenstadt, dove poco prima aveva corso la batteria in 9"84 (con vento a +2,3), ha confermato la bontà del lavoro che quest'anno Jacobs sta svolgendo con il coach Paolo Camossi. In questa stagione il 31enne di El Paso ha già corso quattro volte i 100 sotto i 10 secondi netti: 9"99 al Golden Gala, 9"96 a Parigi e altre due volte ieri nel 'Raiffeisen Austrian Open'.