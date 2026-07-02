Jacobs e il tempo da record, la reazione di Tamberi in diretta dice tutto
Ha fatto clamore in tutto il mondo il 9"67 sui 100 metri di Marcell Jacobs, pur aiutato da un vento irregolare di +4,1 metri al secondo ieri sera in Austria. L'impresa del bicampione olimpico azzurro nel meeting di Eisenstadt, dove poco prima aveva corso la batteria in 9"84 (con vento a +2,3), ha confermato la bontà del lavoro che quest'anno Jacobs sta svolgendo con il coach Paolo Camossi. In questa stagione il 31enne di El Paso ha già corso quattro volte i 100 sotto i 10 secondi netti: 9"99 al Golden Gala, 9"96 a Parigi e altre due volte ieri nel 'Raiffeisen Austrian Open'.
Tamberi tifa per Jacobs
A fare il tifo per il compagno di nazionale, sia pur a distanza, c'era Gian Marco Tamberi che ha assistito alla finale di Jacobs in diretta streaming, durante una seduta di massaggi. Lo stesso campione di salto in alto ha pubblicato su Instagram un video che lo immortala, sul lettino, mentre vede la gara di Jacobs insieme ai suoi preparatori. Nel momento in cui viene ufficializzato il fantastico tempo di 9"67 Tamberi e i suoi collaboratori impazziscono di gioia: "Senza senso" scrive l'altista taggando Jacobs a commento delle immagini per sottolineare l'eccezionalità della prestazione. Il tempo del centometrista italiano è il secondo di sempre, "in qualsiasi condizione", dopo il record del mondo di Usain Bolt di 9"58, firmato il 16 agosto 2009 a Berlino. Nessun velocista, anche aiutato dal vento, si è mai avvicinato così tanto al giamaicano.