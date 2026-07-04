Larissa Iapichino vola, nuovo record italiano nel salto in lungo: batte la mamma Fiona May di un centimetro!

Larissa Iapichino strappa il record italiano a mamma Fiona May

Nella nona tappa della Diamond League sulla pista di Eugene (Usa), al primo salto Iapichino ha infatti migliorato di un centimetro il record di mamma Fiona May (7,11 Budapest 22 agosto 1998), atterrando a 7,12 con vento nei limiti (1,8m/s).

Un salto al limite della perfezione per la fiorentina a Eugene

Un salto al limite della perfezione quello della 24enne fiorentina delle Fiamme Oro (campionessa europea indoor ad Apeldoorn 2025, vice-campionessa mondiale indoor a Torun 2026 e vice-campionessa europea a Roma 2024), il secondo della carriera di Larissa dopo il 7,06 di Palermo il 31 maggio 2025, con pochissimi centimetri lasciati all'asse di battuta, rincorsa veloce e stavolta efficacissima per un volo magnifico.

L'azzurra chiude seconda dietro la 'padrona di casa' Tara Davis

La lunghista delle Fiamme Oro trova la miglior misura della carriera proprio negli Usa, casa della big Tara Davis-Woodhall, che al secondo turno risponde da campionessa scavalcando in testa l'azzurra con 7,13 (0.8). Dopo lo choc dell'avvio-record, per l'azzurra c'è un nullo, la rinuncia al terzo salto e in extremis anche al quarto, ancora un nullo al quinto e un eccellente 6,91 per chiudere la gara seconda, a un solo centimetro dall'asso pigliatutto Tara Davis, che chiude con un altro over-7 di 7,12 (vento 2,5). Terza è l'altra statunitense Monaee' Nichols, spinta dal vento di 3,0 metri a 7,05 (6,82 legale).

La cronologia recente del record italiano di salto in lungo femminile

6.70 (0.0) - Antonella Capriotti (Cus Roma) Brescia 12 giugno 1988

6.77 (1.5) - Valentina Uccheddu (Atletica Oristano) Barcellona 23 giugno 1991

6.79 (1.1) - Fiona May (Snam Gas Metano) San Giovanni Valdarno 15 luglio 1994

6.80A (1.7) - Valentina Uccheddu (Atletica Oristano) Sestriere 31 luglio 1994

6.95A (1.0) - Fiona May (Snam Gas Metano) Sestriere 31 luglio 1994

6.96 (1.3) - Fiona May (Snam Gas Metano) Villeneuve d’Ascq 25 giugno 1995

7.02 (1.4) - Fiona May (Snam) Atlanta 2 agosto 1996

7.03 (1.7) - Fiona May (Snam) Atene 17 giugno 1998

7.08 (1.1) - Fiona May (Snam) San Pietroburgo 28 giugno 1998

7.11 (0.8) - Fiona May (Snam) Budapest 22 agosto 1998

7.12 (1.8) - Larissa Iapichino (Fiamme Oro) Eugene 4 luglio 2026