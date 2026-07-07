Gianni Iapichino, l'intervista: "Larissa è più forte della madre e migliorerà ancora"

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«Io sorpreso? Macché. Larissa vale 7 metri e 30 centimetri, una misura che poteva fare già lo scorso settembre ai Mondiali di Tokyo, quando invece si comportò come uno zombie in qualificazione non riuscendo nemmeno a raggiungere la finale». Il giudizio entusiasta, ma anche severo, che papà Gianni Iapichino dà di Larissa all’indomani del record italiano stabilito a Eugene con un balzo di 7,12, con il quale Sblocca tutta l'intervista esclusiva - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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