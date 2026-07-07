Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 7 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Gianni Iapichino, l'intervista: "Larissa è più forte della madre e migliorerà ancora"© Getty Images

Gianni Iapichino, l'intervista: "Larissa è più forte della madre e migliorerà ancora"

Il padre e allenatore della campionessa non si sorprende per il record italiano: "Vale 7,30 e migliorerà"
Franco Fava
1 min
TagsIapichino

«Io sorpreso? Macché. Larissa vale 7 metri e 30 centimetri, una misura che poteva fare già lo scorso settembre ai Mondiali di Tokyo, quando invece si comportò come uno zombie in qualificazione non riuscendo nemmeno a raggiungere la finale». Il giudizio entusiasta, ma anche severo, che papà Gianni Iapichino dà di Larissa all’indomani del record italiano stabilito a Eugene con un balzo di 7,12, con il quale

Sblocca tutta l'intervista esclusiva

Sito illimitato con Plus+

€ 49,90

€ 3,00 / 1 anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS