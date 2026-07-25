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Lyles fa paura nei 100 metri: eguaglia il crono di Parigi e si laurea campione Usa© EPA

Lyles fa paura nei 100 metri: eguaglia il crono di Parigi e si laurea campione Usa

Il 29enne statunitense lascia tutti dietro nella gara dei campionati nazionali firmando il tempo con cui vinse l'oro alle Olimpiadi
1 min
TagsAtletica

Il campione olimpico Noah Lyles torna a fare paura. Ai campionati americani di atletica leggera eguaglia il suo miglior crono di sempre (il 9"79 con cui vinse l'oro di Parigi) nei 100 metri e si aggiudica il titolo nazionale Usa, confermandosi campione. Un tempo che vale anche il primato mondiale stagionale. Secondo il veterano Ronnie Baker, che ha superato di misura Kenny Bednarek, terzo, entrambi con un crono di 9"88. Quarto l'ex campione del mondo Christian Coleman. Nei 100 metri femminili, invece, si laurea campionessa Sha'Carri Richardson, che si impone con il tempo di 10"77.

Le parole di Lyles

"Penso di aver dimostrato di essere ancora l'uomo più veloce del mondo. Solo perché è un anno di pausa (senza né Mondiali né Olimpiadi, ndr) non significa che abbia intenzione di correre piano: questo sono io, ed essere me stesso significa essere dominante e costante", ha dichiarato il 29enne Lyles.

 

 

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