Decimo titolo Tricolore per Jacobs nei 100 metri, nel femminile trionfa Dosso

Jacobs corre in 10"12: decimo Tricolore nei 100 metri

Jacobs ha vinto la sua finale con il tempo di 10"12 (-0.4). L'olimpionico delle Fiamme Oro é incappato prima in una falsa partenza, che però i giudici hanno 'perdonato' mostrandogli il cartellino verde, invece di quello rosso. Secondo é giunto Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro), terzo Lorenzo Patta. "La falsa partenza? Non è stata una questione di tensione perché ero molto tranquillo, mi sono fatto un po' prendere dalla foga perché volevo partire. Solitamente gli starter sono leggermente più veloci quando gareggio all'estero, stasera mi ha preso un po' contro tempo - ha spiegato Jacobs dopo la finale -. Noi velocisti cerchiamo comunque di azzeccarla al millesimo e la partenza di oggi è stata un po' così. Ringrazio i miei avversari che hanno capito la situazione, io mi sarei preso il cartellino rosso con tutta l'onestà di questo mondo, però mi hanno fatto correre. Sono contentissimo di vedere questo stadio colmo di gente che ti incita quando chiama il tuo nome, ti dà una carica e un'energia incredibile - ha aggiunto l'azzurro, oro olimpico a Tokyo 2020 -. Io non corro solo per me, corro anche per la gente, per cercare di farla emozionare, facendo vivere momenti che magari un giorno potranno essere raccontati ai figli. Quindi è importantissimo".

Le parole dell'azzurro dopo il trionfo a Firenze

E ancora: "Sono contento, la prestazione la prendo un po' con le pinze, venivo da quel piccolo fastidio che c'è stato prima di andare a Montecarlo e ho ricominciato da una settimana a muovermi veramente ad alti livelli. Quello di questa sera era un test molto importante in vista degli Europei, per mettere due gare ravvicinate e riuscire a correre la prima con un'intensità media, spingendo un po' di più nella seconda. Sicuramente ho sporcato un po' i movimenti, però sono contento. L'importante era conquistare questo decimo titolo. Tecnicamente sono contento perchÃ© sono riuscito a seguire gli step che ci eravamo prefissati con il mio allenatore - ha aggiunto Jacobs -. Avrei dovuto raggiungerli un po' più velocemente, però va bene così, siamo contenti, adesso parlerò col coach e vedremo quello che c'è da sistemare in questi queste tre settimane che mancano prima degli Europei".

Dosso sul tetto d'Italia nei 100 metri femminili

Come Jacobs ha fatto festa anche Zaynab Dosso che ha vinto il titolo italiano nei 100 donne (settimo trionfo negli ultimi ootto anni) fermando il cronometro sul tempo di 11"25 (-0.3). Seconda la giovanissima Pagliarini (11"48), terza Torchio (11"56).

Diaz migliora il suo primato italiano nel salto triplo

Sempre agli Assoluti di atletica in corso a Firenze, con la misura di 17.87 nel salto triplo, Andy Diaz ha invece migliorato il primato italiano che già gli apparteneva (17.80). Il triplista cubano naturalizzato italiano, vincitore della medaglia d'oro ai mondiali indoor di Nanchino e Torun, ha ottenuto il primato al primo salto della finale.