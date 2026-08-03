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La storia assurda di Ja’Kobe Tharp: mangia al McDonald's e poi firma il record del mondo nei 110 metri ostacoli© Getty Images

La storia assurda di Ja’Kobe Tharp: mangia al McDonald's e poi firma il record del mondo nei 110 metri ostacoli

Lo fa da sempre: "Mangio lo stesso menù prima di ogni gara già dai tempi delle superiori, e funziona"
2 min

Ja’Kobe Tharp, 20enne ostacolista statunitense, il 10 giugno ha firmato un nuovo record del mondo nei 110 metri ostacoli con il tempo di 12,75. Fortissimo. C'è però un dettaglio che rende l'impresa ancora più interessante: ci è riuscito tre ore dopo aver mangiato due cheeseburger, una porzione grande di patatine fritte e 10 Chicken McNuggets al McDonald's. Lo ha raccontato lo stesso Tharp in un'intervista con la sua università, l'Auburn University: "Mangio lo stesso menù prima di ogni gara già dai tempi delle superiori. Lo faccio ogni volta, senza eccezioni, indipendentemente dal luogo. Il mio coach mi ha detto che presto dovrò cambiare la mia alimentazione. Ma, insomma, se funziona, perché cambiarla?".

Perché Ja’Kobe Tharp mangia McDonald's prima delle gare

La domanda che in molti si pongono è: come fa ad avere queste performance e questo rendimento poche ore dopo un pasto così abbondante, perlopiù in un fast food? L'assistant professor clinico alla School of Kinesiology, Brooks Mobley, ha provato a dare una spiegazione: "Se un maratoneta mangiasse questo pasto, probabilmente avrebbe qualche disturbo gastrointestinale. Una gara che dura appena 13 secondi, invece, attiva soprattutto il sistema Atp-fosfocreatina, con un piccolo contributo della glicolisi anaerobica. Penso che la componente psicologica possa essere l’aspetto più importante. Ogni atleta ha una propria abitudine di questo tipo. Credo che una simile costanza possa aiutare a evitare l’affaticamento decisionale e a ridurre davvero l’ansia pre-gara".

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