La storia assurda di Ja’Kobe Tharp: mangia al McDonald's e poi firma il record del mondo nei 110 metri ostacoli

Ja’Kobe Tharp, 20enne ostacolista statunitense, il 10 giugno ha firmato un nuovo record del mondo nei 110 metri ostacoli con il tempo di 12,75. Fortissimo. C'è però un dettaglio che rende l'impresa ancora più interessante: ci è riuscito tre ore dopo aver mangiato due cheeseburger, una porzione grande di patatine fritte e 10 Chicken McNuggets al McDonald's. Lo ha raccontato lo stesso Tharp in un'intervista con la sua università, l'Auburn University: "Mangio lo stesso menù prima di ogni gara già dai tempi delle superiori. Lo faccio ogni volta, senza eccezioni, indipendentemente dal luogo. Il mio coach mi ha detto che presto dovrò cambiare la mia alimentazione. Ma, insomma, se funziona, perché cambiarla?".