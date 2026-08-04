Tortu alza bandiera bianca: non ci sarà all'Europeo di Birmingham. Fuori anche Simonelli

Due forfait attesi, ma comunque dolorosi in vista degli Europei di atletica , in programma dal 10 al 16 agosto a Birmingham, nel Regno Unito. Filippo Tortu e Lorenzo Simonelli alzano bandiera bianca e annunciano la loro assenza a causa dei problemi fisici che li hanno tormentati in fase di preparazione.

Tortu punta i Giochi del Mediterraneo

L'elongazione muscolare riportata in allenamento non ha lasciato scampo a Filippo Tortu. Lo sprinter ci ha sperato fino all'ultimo, ma alla fine si è dovuto arrendere alla realtà, spiegando: "Di comune accordo con lo staff della Federazione, dopo le valutazioni effettuate in raduno, abbiamo deciso di non prendere parte agli Europei. Si tratta di una decisione sofferta, ma le mie condizioni attuali avrebbero pregiudicato le prestazioni. Lavorerò per presentarmi al meglio ai Giochi del Mediterraneo, dove avrò anche l'onore di essere portabandiera".