Italia, Kelly Doualla è nella storia: vince il bronzo a 16 anni al Mondiale

A 16 anni Kelly Doualla è già nella storia dell'atletica italiana . L'azzurra si è resa protagonista di un'impresa unica: ai Mondiali Under 20 di Eugene (Usa) ha conquistato il bronzo nei 100 metri , diventando la prima atleta italiana di sempre a riuscirci in questa disciplina in un Mondiale. Per di più la sprinter lombarda ci è riuscita gareggiando contro atlete di due anni più grandi. Doualla si è piazzata alle spalle della statunitense Mia Maxwell (11.14), che ha conquistato l'oro, e della giamaicana Shanoya Douglas (11.17) con il tempo di 11.27.

Doualla: "Ho combattuto contro me stessa"

"Devo ammettere che prima della gara c'era tanta ansia, non soltanto oggi. Una volta arrivati sui blocchi ho deciso di combattere questa Kelly e mandarla via. All'arrivo pensavo che avesse vinto quell'altra Kelly, invece no: i timori si sono dissolti quando mi sono vista terza e credo si sia visto dall'urlo dopo aver scoperta che ero medaglia. Una bella partenza? Sono abituata a standard migliori, però non mi posso lamentare", ha raccontato dopo la gara.

Doualla e l'abbraccio ai compagni

"L’abbraccio ai compagni dopo la gara è stato un ringraziamento enorme per tutti loro perché sono stati eccezionali. Mi hanno supportata fin dall'inizio, batteria, semifinali, durante il riscaldamento, hanno seguito la finale. Anche adesso mi hanno aspettata fino a quando non fossi uscita, hanno atteso più di mezz’ora, quindi sono stati grandissimi", ha aggiunto.