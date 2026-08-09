Lutto per lo sport italiano: addio a Livio Berruti, medaglia d'oro a Roma 1960

Grave lutto per il mondo dell'atletica leggera e tutto lo sport italiano, all'età di 87 anni se ne è andato dopo un periodo di malattia Livio Berruti , iconica medaglia d'oro a Roma 1960 .

Berruti campione olimpico dei 200 metri

Ancora prima della leggenda Pietro Mennea, quando ancora Marcell Jacobs era un puntino nel futuro, l'Italia dell'atletica festeggiava il suo campione olimpico dei 200 metri. Le immagini in bianco e nero della vittoria di Berruti sul tartan dell'Olimpico, con gli occhiali scuri, tutto proteso a spezzare per primo il nastro dell'arrivo, durante la kermesse a cinque cerchi nella Capitale, fanno parte integrante della storia dello sport del nostro Paese da oltre mezzo secolo. E resteranno immortali per gli amanti dell'atletica leggera.

La parabola di Berruti, dall'amato tennis all'oro sui 200 metri

Nato a Torino il 19 maggio 1939, Berruti conobbe l'atletica nel 1955 al liceo Cavour, diventando il più veloce dell'Istituto. Il suo sogno era quello di imporsi nell'amato tennis, ma i risultati ottenuti nelle gare di velocità lo spinsero verso l'atletica, tanto che solo pochi anni dopo divenne il primo velocista europeo a trionfare alle Olimpiadi sui 200 metri. Correva il 3 settembre 1960 allo Stadio Olimpico di Roma quando, nel giro di appena due ore, corse la semifinale in 20.5, eguagliando il primato mondiale, prima di trionfare in finale con lo stesso tempo davanti allo statunitense Lester Carney (20.6) e al francese del Senegal Abdou Seye (20.7). La vittoria di Roma gli fruttò 800 mila lire dal Coni per la medaglia d'oro, 400.000 lire per il record mondiale e una '500' dono della Fiat.

Il suo nome è inciso su una delle targhe della Walk of Fame dello sport italiano a Roma, individuata dal Coni per celebrare le leggende che hanno fatto la storia dello sport azzurro.